Gulyás Gergely a bebetonozott pártkatonákról szóló kritikára: Az ellenzéknek is lehet kétharmada

Több kérdést is kapott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Parlamentben hétfő délután azzal kapcsolatban is, amit épp a 24.hu írt meg múlt héten, hogy ti. mandátuma lejárta előtt távozott a Médiahatóság elnöke, Karas Mónika, és utódját 9 évre választhatják meg.

A visszatérő kritikák lényege azonos: hogy ti. az állami ellenőrző szervek vezetői székébe a Fideszhez közel állókat ültet a kormány.

Tordai Bence szerint (Párbeszéd) ez azért van, mert készülnek a 2020-as vereségükre, ezért raknak „független intézmények élére pártkatonákat”.

Gulyás erre úgy reagált: „Alkotmányos demokráciákban a mandátumoknak van kezdete és vége, ez már csak így szokott lenni, mint ahogy az is, hogy ezek nem feltétlenül esnek egybe parlamenti ciklusokkal.” Később azt is mondta: „Az önök számára is a lehetőség adott: ha megnyerik a választást, ezzel kapcsolatosan engedje meg, hogy legyenek fenntartásaim, de ha megnyerik a választást, akkor kormányt tudnak alakítani. Ha pedig kétharmados többséggel nyerik meg a választást, akkor ugyanolyan parlamenti jogosítványaik lesznek, mint bármely kétharmados többségnek volt a megelőző nyolc parlamenti ciklusban.”

A jobbikos Brenner Koloman is hasonló témával fordult Gulyáshoz. Brenner azzal vádolta a Fideszt, hogy egypárti túlhatalmat épít ki, egypárti kinevezéseket hajt végre, minden állami szervet meg akar szállni. Szerinte ezt szolgálja a Polt Péter legfőbb ügyészt kétharmados védelemben részesítő törvényjavaslat, de az is “szégyen és gyalázat”, hogy a médiatanács elnökét lemondatta a kormányoldal, hogy újabb 9 évre a saját delegáltját nevezhesse ki. Azt ígérte: a jövő tavasszal felálló nemzeti egységkormány megszünteti majd az egypárti túlhatalmat.

Gulyás Gergely erre azt válaszolta: mindenhol a világon, ahol bizonyos tisztviselőket a felesnél nagyobb, tehát kétharmados többséggel választanak meg, ott a megbízatás megszűnése is csak ilyen többséggel történhet meg. Ez alól kivétel nincs, normális jogászt nem talál, aki mást mond – jegyezte meg. Leszögezte: a Médiatanács tagjait az Országgyűlés választja kétharmados többséggel, arról pedig, hogy hogyan lehet kétharmados többséget létrehozni, a választópolgárok döntenek.