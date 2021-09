Párbeszéd: nem minden párt szeretné ugyanannyira az online szavazás gyorsítását – DK: támogatják a gyorsítást

Nagyon sokan szeretnének online voksolni az ellenzéki előválasztáson, ám az informatikai rendszer nem bírja a terhelést. A jelenlegi tempó mellett nem tud majd mindenki leszavazni az interneten azok közül, akik ott szeretnének.

Továbbra is többen panaszkodnak arra, hogy nem tudnak online voksolni az előválasztáson. Nem sikerül időpontot foglalniuk, illetve ha már elvégezték az azonosítást, nem kapnak e-mail-es értesítést, hogy hol, melyik linken kell leadniuk szavazatukat. Hajdú Gergely, a voksolás lebonyolításának technikai hátterét biztosító Ahang vezetője, kampányigazgató azt mondta a 24.hu-nak, hogy lehet növelni a központi irodában az operátorok számát, lehet bővíteni a kapacitást, ezen dolgoznak most is. De, mint az Országos Előválasztási Bizottság (OEVB) egyik tagjától, Béres Andrástól, a Párbeszéd OEVB-be delegált tagjától megtudtuk, a kapacitásbővítéshez az OEVB konszenzusos döntése kell. Mivel ezt a testületet a hat érintett ellenzéki párt által delegált tagok alkotják, így akár csak egy párt is képes akadályt gördíteni a kapacitásbővítés elé.

Gőzerővel dolgozunk azon, hogy még több operátor legyen, toboroz is több párt, de nem minden párt motivált ugyanannyira a kapacitás gyors bővítésében

– fogalmazott lapunknak Béres. Szavai szerint a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd a mielőbbi bővítést szorgalmazza. A hatodik párt, a DK szóvivője, Barkóczi Balázs azonban tagadta, hogy ők ne támogatnák a gyors kapacitásbővítést, mint fogalmazott, „teljes mellszélességgel állnak ki a gyors bővítés mellett”, részben amiatt is, mert tagjaik közül is többen így fognak szavazni.

Béres szerint körülbelül 100 ezren akarnak online szavazni az előválasztáson, de szinte biztos, hogy ennyi ember nem tudja majd ezt megtenni. Főként amiatt, mert egy-egy ember azonosítása percekbe telik, és a jelenlegi létszámmal az operátorok nem tudnak ekkora tömeget átfuttatni az ellenőrzési procedúrán. Ezért kéri azt Béres, hogy aki csak kényelmi okból akart online szavazni, az ha teheti, inkább helyszínen, a sátraknál ikszeljen, és így adjon lehetőséget online szavazni olyannak, aki tényleg nem nagyon tudja megoldani a jelenléti szavazást, mert például külföldön van, vagy felsőoktatásban tanul és otthonától távol van.

Hajdú Gergely szerint már a 100-hoz közelít az operátorok száma, ők a központi irodában dolgoznak, nemsokára ki is növik a helyiséget. Folyamatosan nő a számuk, de ezzel párhuzamosan bővül az online szavazni akaróké is. Az informatikai eszközökkel is mennek utána az operátori létszám bővülésének. Az operátori munkát nem lehet otthonról végezni, ráadásul egy online szavazni akaró azonosítása 5-6 percbe is beletelik. Ezért tűnik most szűk keresztmetszetnek az operátorok száma.