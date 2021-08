Veréssel kényszerítettek egy 17 éves fiút arra, hogy írásban mondjon le a kocsijáról

Rablás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki megöléssel fenyegette januárban az ismerősét, majd néhány nappal később kirabolt egy 17 éves valamint zsarolással megszerezte a fiú autóját.

A vádirat szerint a vádlott január 21-én délután elment az egyik ismerősének lakásához, mert anyagi vitáik voltak, majd azzal fenyegette, hogy őt és családját is megöli, szétveri. A megfélemlített nő kérte a férfi megbüntetését.

A férfi öt nappal később az egyik kecskeméti utcában kiszemelt egy ismeretlen 17 éves fiút, aki egy személyautót vezetett. Amikor a fiatal megállt, a vádlott beült mellé a gépkocsi jobboldali első ülésére és felszólította a fiút, hogy fuvarozza őt haza. A kamasz ennek nem tett eleget, ezért a férfi kihúzta a jármű indítókulcsát és magához vette, majd a fiúnak a műszerfal tetején lévő mobiltelefonját és tízezer forintját is eltette.

Ezt követően felszólította a fiút, hogy szálljon ki az autóból. A fiatal azonban erre nem volt hajlandó, ezért a támadója kiszállt és a kabátjánál megragadva kirángatta a kocsiból. Ezután a terhelt beült a vezetőülésbe, míg a fiú a jobb oldali első ülésre szállt be. Rövid idő múlva ismét megálltak, a kamasz pedig visszakérte az értékeit. Erre a férfi a lopott telefon és pénz megtartása érdekében pofonvágta a fiút. De azzal is fenyegette a rémült fiút, hogy „fogja be, mert kiüti”.

Ezután a vádlott és a tini felmentek a vádlott egyik ismerősének lakására, ahol a férfi veréssel fenyegetve arra kényszerítette a fiút, hogy írásban mondjon le az autója tulajdonjogáról. A fiú először megtagadta ezt, majd amikor a terhelt megpróbálta pofon ütni és fejbe rúgni, félelmében megírta a nyilatkozatot. A kamasznak később sikerült a telefonját visszaszereznie és elmenekülnie, majd értesítette a rendőrséget, akik lefoglalták az autót.

A járási ügyészség a rabláson kívül zsarolással és zaklatással is vádolja a letartóztatásban lévő, többszörös visszaeső férfit. Az ügyész 10 év fegyházat és 10 év közügyektől eltiltást kért rá beismerés esetére. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.