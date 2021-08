Letöltendőt kértek egy NAV-os osztályvezetőre és főadóellenőrre

Súlyosabb büntetést kért a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azokra a hivatali vesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés miatt bíróság elé állított adóhivatali dolgozókra, akik fürdőbelépőt és márkás sportcipőt is elfogadtak az adózótól tájékoztatásért cserébe.

A Kecskeméti Törvényszék 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és kormánytisztviselői foglalkozástól való eltiltásara ítélte elsőfokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál osztályvezetőként és főadóellenőrként foglalkoztatott két férfit,az őket befolyásoló két adózó pedig pénzbüntetést kapott.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint az osztályvezető és a főadóellenőr adóhatósági eljárásban fürdőbérletek reményében adtak tájékoztatást az adózónak az ügye állásáról, de számára az eljárásban benyújtandó beadvány megszerkesztésében is segédkeztek. A főügyészség tájékoztatása szerint az osztályvezető márkás sportcipőt is elfogadott egy adóvizsgálat állásáról történő tájékoztatásért cserébe, a főadóellenőr pedig több esetben is jogosulatlan lekérdezéseket hajtott végre a NAV központi adatbázisából, míg további esetben adóigazolás kiadására irányuló eljárásban a hivatalos személy befolyásolásának látszatát keltve fogadta el márkás italok ígéretét.

Az ügyészség min a négy vádlott esetében súlyosításért fellebbezett, a terheltek védői pedig felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A fellebbviteli főügyészség fenntartotta az ügyészi fellebbezést, mert úgy ítélte meg, hogy a két adóhatósági dolgozó tekintetében végrehajtandó, a két vagyoni előnyt kínáló adózó vonatkozásában felfüggesztett szabadságvesztés igazodik megfelelően a korrupciós cselekmények társadalomra veszélyességéhez és a bűnösségi körülményekhez.

A védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak a fellebbviteli főügyészség .