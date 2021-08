Keresik a hevesi motoros tragédia szemtanúit

Betonoszlopnak hajtott a motorjával egy káli férfi vasárnap délután Eger és Egerszalók között. Az Egri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya ismeretlen tettes ellen indított nyomozást közúti baleset okozásának a gyanúja miatt.

A rendőrség azt kéri, hogy azok a járművezetők, akik a fenti időpontban vagy azt megelőzően az érintett útszakaszon közlekedtek és motorkerékpárosokat láttak, jelentkezzenek személyesen az Egri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy telefonon a +36/522-111/1066-os mellékén.

Továbbá keresik annak a városi terepjárónak a vezetőjét is, aki az említett időpontban Eger irányába közlekedett. Az eset szemtanúi bejelentést tehetnek a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán is, vagy díjmente a 112-es segélyhívó számon is.