Tojásnagyságú jéggel érkezett a zivatar Tatára – videó

A péntek délelőtti záporok és zivatarok csak a bemelegítést szolgálták, délután a Dunántúl északkeleti harmadát már jóval erősebb zivatargócok lepték el, szupercellás példányok is vannak közöttük – írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Tatán dió- és tojásnagyságú jégdarabokat is észleltek, és erről nem csak az OMSZ, hanem az Időkép is beszámolt.

ÓRA INDUL(T) ⏰ AZ ELSŐ IGAZÁN HEVES ZIVATAROK ⚠ ⛈ A délelőtti események csak a “bemelegítést” szolgálták ➡️ délután a… Posted by Országos Meteorológiai Szolgálat on Friday, 9 July 2021

A meteorológusok hozzátették, hogy a következő órákban fokozódik az – akár heves – zivatartevékenység, ezért erősen ajánlott követni a folyamatosan frissülő veszélyjelzési térképeket. Ezen felül arra kérnek mindenkit, hogy vegyék komolyan a riasztásokat.