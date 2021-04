A védőoltás ellenére sem oldották fel a kijárási tilalmat az idősotthonokban

Hónapok óta tart a kijárási és látogatási tilalom az idősotthonokban, pedig februárban a lakók már a második vakcinát is megkapták – számolt be csütörtökön az RTL Híradó. Az intézményekben csak az érintésmentes találkozások megengedettek, már ahol ezt meg tudják oldani. Az RTL Híradónak többen is arra panaszkodtak, hogy a helyzet nem javít idős rokonaik lelki állapotán.

A tilalom nem minden szociális intézményre érvényes. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kedden jelentette be, hogy a gyermekvédelmi intézményekben véget ért a látogatási tilalom, a gyermekek és a fiatalok pedig újra a házirend szerint mehetnek kimenőre. Igaz, bizonyos intézkedések és korlátozások továbbra is érvényben maradnak.