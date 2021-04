Operatív törzs: Több ezer pedagógus csak egy-két nappal az iskolanyitás előtt kapott oltást

Müller Cecília azzal kezdte a hétfői operatív törzs tájékoztatót, hogy már minden harmadik magyar kapott már legalább egy oltást. Hétfőn 68 400 Moderna-vakcina érkezett, amely részben a második oltásokat fedezi majd, részben budapesti háziorvosokhoz kerül. Kedden pedig 248 040 adag Pfizer-vakcina érkezik, és a héten orosz és kínai oltóanyag is jön majd.

4 millió 280 ezren regisztráltak eddig az oltásra.

Az országos tiszti főorvos azt mondta, javulnak a járványadatok, ami az oltásoknak is köszönhető. Kiemelte, még mindig sokan vannak kórházban, és ugyan csökkent a teher az egészségügyi dolgozókon, de még mindig megfeszítetten kell dolgozniuk. A javulás annak is a jele szerinte, hogy húsvétkor is fegyelmezettek voltak az emberek.

Müller Cecília azt mondta, hogy „rendkívül transzparens a statisztika”, az áldozatok között sorolnak fel mindenkit, aki a halálakor koronavírus-pozitív volt. Ezzel arra utalt, hogy nem csak a kifejezetten a vírus miatt elhunytakat jelzik a statisztikában, arról azonban nincs adat, hogy ők hányan vannak.

Kérem, hogy vigyázzunk pici gyermekünkre, vigyázzunk magunkra!

– kérte Müller Cecília, amikor az óvodák és az iskolák nyitásáról beszélt.

Azt mondta, hogy sokat szellőztessenek az óvodákban és az iskolákban, és sokat vigyék a szabadba a pedagógusok a gyerekeket „kellően felöltöztetve”.

A pedagógusok soron kívüli oltása befejeződött, közölte a tiszti főorvos. A harmadik kör most hétvégén, tehát csak egy-két nappal az iskolanyitás előtt zajlott.

31 ezer óvodai, bölcsődei, és iskolai pedagógust hívtak be, közülük mindössze 32 százalék jelent meg.

Az első két körben 80 százalék körüli volt a megjelenési arány, összesen 210 ezer pedagógus behívott pedagógusból 153 ezret oltottak be, ami 73 százalékos arány. Rajtuk kívül még 52 ezer pedagógus kapott oltást, tehát összesen körülbelül 200 ezren vannak beoltva.

Müller Cecília az ellenanyag-vizsgálatokról is beszélt: azt mondta, ez a védettség kimutatására csak korlátozottan alkalmas. Fontos, hogy mikor történik a vizsgálat, mert egy pillanatnyi állapotot mutat. A sejtes immunitást nem mérik ezek a vizsgálatok, pedig ez is fontos információ, mert ez mutatja biztosan a védettséget, mondta.

Azaz védett lehet az is, akinél nem mutatnak ki ellenanyagot, antitestet.

Mind az öt Magyarországon használt vakcina hatásos, jó minőségű, és biztonságos – mondta Müller Cecília. Nem az antitesteket kell mérni, hanem oltatni kell valamelyik vakcinával, mondta a főorvos. Hozzátette, hogy az oltás beadatása „egyfajta erkölcsi kötelesség is”.