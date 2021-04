Az orvosi kamara szerint be kellene engedni az újságírókat a kórházakba

„A Magyar Orvosi Kamara elnöksége messzemenőkig elkötelezett a transzparencia mellett, a járvánnyal kapcsolatos kérdésekben számtalan alkalommal kértük a kormányzatot ennek megvalósítására” – válaszolta a kamara sajtóosztálya az Alfahír kérdésére.

A lap azért kérdezte a MOK-ot, mert szerdán 28 szerkesztőség – köztük a 24.hu is – írt alá egy nyílt levelet, amelyben az újságírók azt követelik, hogy hagyják nyilatkozni az egészségügyi dolgozókat, és engedjék be az újságírókat az egészségügyi intézményekbe, hogy megszűnjön az információhiány, így közvetlen információk alapján számolhassanak be a valós járványhelyzetről.

A levélre Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy reagált, hogy

a kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni.

Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy: „Nem most van az ideje annak, hogy bemenjünk a kórházakba és kamuvideókat forgassunk”.

Az orvosi kamara szerint viszont úgy gondolja, hogy:

a polgárok alapvető döntéseinek (oltás, korlátozó intézkedések fegyelmezett betartása) meghozatalát elősegítené, ha szembesülnének a valós helyzettel, azzal, amit az egészségügyi dolgozók nap mint nap átélnek

– írták válaszukban.

Tegnapi videónkban egy Covid-osztályra átvezényelt fül-orr-gégész meséli el, milyen állapotok uralkodnak jelenleg a kórházakban. Bár az arcát nem mutathatjuk meg – hiszen nem nyilatkozhat a minisztérium engedélye nélkül, amit az Emmi nem szokta azt megadni –, a szavai így is érzékletes képet festenek a helyzetről.

Az Alfahír Tóth Judit Máriát, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) alelnökét is megkérdezte. Ő is úgy véli, hogy a sajtót be kellene engedni az egészségügyi intézményekbe: