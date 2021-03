Ekkora sor állt este hétkor a Péterfy kórház előtt

Így nézett ki a Péterfy Sándor utcai kórház előtt az utca vasárnap este:

Egyik olvasónktól kaptuk ezt a videót, ami nem sokkal 19 óra után készült a fővárosban a Péterfy Sándor utcai kórház előtt. Mint látható, még ekkor is hosszú sor kígyózott az intézmény előtt, az emberek arra vártak, hogy oltáshoz jussanak. Olvasónk beszámolója szerint 19 órakor rendőrök és katonák álltak be a sorba, jelezve, hogy, aki rajtuk túl vannak, már nem juthatnak be ma az épületbe. Ekkor még nagyjából 30-an várakoztak a rendőrökön túl.

Olvasónk azt írta, vasárnap délben jelent meg a Péterfy Sándor utcai intézményben, hátha sikerül bejutnia. Sikerült is neki kereken 5 óra alatt sorra kerülnie. „Először a bejáratnál kellett sorba állni (itt kb. 20-an álltunk), itt egy katona irányította az embereket tovább egyesével. Ezután egy kígyózó sor végére kellett beállnom, amihez fel kellett menni az emeletre, mert ott volt a sor vége. Onnan lefelé haladva a sorral, két asztalnál végezték a vérnyomásmérést és az adatlap ellenőrzését. Ezt követően jött kábé egyórás várakozás a tömegben, amikor egy eü-s hangosan névsorolvasást tartott. Aki hallotta a nevét, annak az aula másik lépcsőjén fel kellett mennie ismét az emeletre, ahol szintén tömeg várta.”

Több órás várakozás következett, majd egy újabb adminisztrációt követve egy másik helyiségben történt az oltás, ahová egyesével hívták be az embereket, nagyjából kétpercenként. Olvasónk szerint egyetlen orvos felügyelte a tömeges oltást.

Egy hullafáradt doktornő egyesével kérdezte ki az embereket, majd megint egy másik szobába küldött, ahol egy ügyes asszisztens oltott be. Kifelé menet még mindenkinek fél órát ott kell töltenie a tömegben, ülve vagy állva, kinek mi jut, aztán kihozzák a kártyát. A doktornő annyira fáradt volt már, hogy a nőgyógyászatról hívtak le egy éppen felszabadult ügyeletest segíteni

– írta olvasónk.