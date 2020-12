Ez itt az eresz

Az Euronews brüsszeli tudósítója rakott ki egy videót arról az ereszről, amely napok óta nem ereszti a magyar közbeszédet. Ezen menekülhetett ugyanis a rendőrök elől hátizsákjában kábítószerrel az 59 éves Szájer József, Fidesz-alapító, a magyar alkotmány szövegezője, amikor rajtaütöttek egy 25 fős, főként férfiakból álló orgián, amelyen a koronavírus miatt hozott korlátozó rendelkezések ellenére is részt vett.

Ja igen, az eresz, ez az:

I got it wrong yesterday but here it is: pic.twitter.com/4PrW2lI2Xw

— Sándor Zsíros (@EuroSandor) December 3, 2020