13 óvoda és egy iskola tart zárva a koronavírus miatt

A mintegy hatezer intézmény több mint 13 ezer feladatellátási helyéből jelenleg mindösszesen 13 óvodában és egy iskolában van érvényben rendkívüli szünet. Ezenkívül tíz teljes feladatellátási helyen, 144 esetben pedig egy-egy osztályban rendeltek el tantermen kívüli, digitális munkarendet – írja a Magyar Nemzet az EMMI adataira hivatkozva.

A napilap hangsúlyozza: a kormány az elmúlt napokban többször is egyértelművé tette, hogy a márciusihoz hasonló országos iskolabezárás, illetve digitális átállás az ősz folyamán biztosan nem lesz, mivel az ország nem állhat le másodszor is. „Azt tervezik, hogy ha fel is üti a fejét a koronavírus, csak az érintett osztályt, csoportot vagy intézményt izolálják, miközben máshol megmarad a tanítás.”

Október elsejétől minden oktatási intézményben kötelező lesz a lázmérés is az épületekbe való belépéskor mind a pedagógusoknak, mind pedig a diákoknak.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu