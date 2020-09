Bezárta, rendszeresen verte, majd a szökése után heteken át üldözte a volt párját egy kiskörei férfi

Vádat emelt a Hevesi Járási Ügyészség azzal a többszörös visszaeső, más ügyben jelenleg is jogerős börtönbüntetését töltő, 30 éves kiskörei férfival szemben, aki rendszeresen verte az élettársát. Konkoly-Thege László, a Heves megyei Főügyészség szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy az ügyészség két és fél év fegyházat kért a férfire arra az esetre, ha már az előkészületi ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is.

A párkapcsolat már három évvel ezelőtt megromlott a felek között. Ettől kezdve férfi havonta több esetben is agresszívan lépett fel a nővel szemben, akit a közös lakóhelyükön lökdösött, rángatott, sőt meg is pofozott. A nő emiatt többször a szüleihez menekült, majd oda is költözött. A folyamatos családon belüli erőszak azonban sajnos sokáig rejtve maradt a hatóságok előtt.

Tavaly április elején a helyi piac közelében sétált az utcán, amikor összeveszett a nővel, majd ököllel nekiesett. Ennek ellenére a volt élettársak végül együtt mentek el a férfi lakóhelyére, ahonnan a nő késő este haza szeretett volna térni a szülei lakására. A férfi azonban ezt megakadályozta, rázárta az ajtót, és csak hajnalban engedte ki a szobából, amikor a nő azt mondta, hogy a mosdóba kell mennie.

A fogvatartott nőnek ezután sikerült kijutni a házból, így el tudott menekülni a szüleihez, de hajnali ötkor az agresszív férfi oda is utánament. A feldúlt férfi beszakította a kaput, majd a bejárati ajtót, azonban végül nem sikerült magával vinni volt élettársát, mert a háziak összefogtak és kizavarták őt az otthonukból. Alig egy hónappal később a férfi a kömlői majálison ismét rátámadt a nőre, akit ekkor már a rendőrök védtek meg a kitartóan agresszív elkövetővel szemben.

Konkoly-Thege lapunknak elmondta még, hogy a férfi részleges beismerő vallomást tett a kihallgatása során. Elismerte, hogy bántalmazta a volt élettársát a majálison, és azt is beismerte, hogy úgy ment be a nő szüleihez, hogy berúgta a kaput. Az ügyészség két és fél év fegyházat kért a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszakkal, valamint magánlaksértés vádolt férfire arra az esetre, ha már az előkészületi ülésen beismeri a bűnösségét. Egyúttal indítványozták azt is, hogy az elkövetőt zárják ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.