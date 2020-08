Orbán nem volt ott a rendezvényen, ami miatt karanténba került több fideszes

A miniszterelnök nem érintett az ügyben

– közölte a hvg.hu megkeresésére Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke, miután kiderült: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Balázs államtitkár hatósági karanténba került azt követően, hogy részt vettek egy magánrendezvényen, ahol az egyik résztvevő koronavírusos volt.

Később kiderült, hogy a fertőzött személy Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki a 24.hu-nak elmondta: az esemény egy kisebb kerti parti volt, amelyen viszonylag kevesen vettek részt, és a meghívottak a szabad ég alatt tartózkodtak, ezért nem hiszi, hogy bárkit megfertőzhetett.

Szintén karanténba került Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki arról számolt be, hogy hétfőn került kontaktusba egy azóta igazoltan fertőzött személlyel. Dunakeszi polgármestere, Dióssi Csaba pedig egy augusztus 19-i rendezvényen vett részt, ahol jelen voltak koronavírus-fertőzöttek is, így ő is házi karanténba vonult.

