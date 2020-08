Három napra megbénulhatnak az önkormányzatok, sztrájk szeptember elején

Az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 2020 szeptember 2-ára, 3-ára ás 4-re önkormányzati sztrájkot hirdet – olvasható a szakszervezet közleményében.

Azt írják, hogy az elmúlt hónapok kormányzati döntései lehetetlen helyzetbe hozták az önkormányzatok gazdálkodását, ezzel veszélybe sodorták több ezer önkormányzatnál dolgozó munkáját, biztos megélhetését és jövőjét. Megfogalmazásuk szerint az önkormányzatok költségvetését súlyosan érintő kormányzati elvonások miatt elbocsátások lehetségesek. A munkaerőhiány miatt az önkormányzatok számára már most is komoly terhet jelent az ügyfelek, a lakosság kiszolgálása. A lakosok szolgálatában álló önkormányzati dolgozók munkája és megélhetése veszélybe került, és ezzel együtt a lakosok kiszolgálása is. Bíznak az emberek megértésében, és mint fogalmaznak, amit tesznek, azt értük is teszik.

A sztrájkkövetelésekről és a részletekről csak augusztus 26-án árulnak el többet a szervezők.

Kiemelt kép: Boros Péterné, az MKKSZ elnöke a Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ), a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) magyarországi partnerének “Védjük meg Európában a közszférát!” címû budapesti önkormányzati munkaügyi kerekasztal-beszélgetése szünetében tartott sajtótájékoztatón a Danubius Hotel Flamencóban 2019. október 25-én. Mellette Klaus Heeger, a CESI fõtitkára. MTI/Koszticsák Szilárd