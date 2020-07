Luxusingatlanokat foglaltak le egy csalással gyanúsított társaság tagjaitól

Luxusingatlanokat, több tízmilliós terepjárókat és még egy hajót is zár alá vettek az adónyomozók egy csalással gyanúsított társaság tagjaitól – számolt be hétfőn az RTL Klub Híradója- A másfél milliárd forint értékű vagyonra a NAV szerint a bűnszervezet tagjai úgy tettek szert, hogy munkásszállásokat üzemeltettek, lakásokat és üzleteket adtak ki, de a bevétel egy részét eltitkolták. A szervezet vezetői 16 évre is börtönbe kerülhetnek.