Az Indexből „Index” lesz, ahogy Magyarország már jó ideje „Magyarország”

Az Index egységesen felálló, nyolcvannál több munkatársa és a legnagyobb magyar online újság ellehetetlenítése miatti tüntetés foglalkoztatta pénteken a magyar közvéleményt, így természetesen politikusok, művészek és egyéb ismert emberek is megszólaltak. Többen a profilképük vagy borítófotójuk lecserélésével mutatták ki szimpátiájukat a távozó szerkesztőség iránt, mint például Alföldi Róbert vagy a tüntetésen is megjelenő Bródy János, másokat pedig komolyabb eszmefuttatásra sarkalltak a történtek.

Mérő László a Facebook oldalán szombaton szentelt hosszú bejegyzést az Indexnek, melyben leírta, szerinte mi vezethetett a szerkesztőség szétrobbanásához, de inkább a jövőbe próbált tekinteni, milyen új felállást hozhat a jelenlegi helyzet:

Az Index szétrobbanása ugyanúgy meggyorsíthatja a jövő kialakulását, mint ahogy a koronavírus is évekkel gyorsította a home office, a távoktatás, a digitális csekkbefizetés és még sok minden elterjedését. Ez a nyolcvan ember, aki előtt sokezer ember emelte meg a kalapját a tüntetésen, most nem egyszerűen csak megjelenik a munkaerőpiacon, hanem egy összeszokott, jól bevált csapatként akár egy vadonatúj vállalkozást is indíthat. Ez a tüntetés azt vetítette előre, hogy erre igazi esély van. Lehet, hogy két év múlva, amikor Orbán Viktor magában elemzi veresége okait, arra ébred majd rá, hogy nagy hiba volt hagyni az Indexet szétesni, sőt ezt elő is segíteni

– írja Mérő, aki szerint természetesen sok összetevő kell ahhoz, hogy egy új és független média jelentőssé válhasson, így sorra veszi a pénzügyi, marketing és egyéb szempontokat, majd arra szólította fel követőit, gondolkodjanak el, miben tudnak segíteni: „Egészen kis dolgok is sokat segíthetnek, egy megosztás, vagy akár egy like is” – írta Mérő László.

Több posztot is szentelt a témának Péterfy Gergely, aki szerint nem arról van szó, hogy szabadok lennénk egy rab országban, hanem az ország tűnt el, „elvesztette köz(pénz) jellegét, magántulajdonná változott, és így, mint ország és mint haza, semmivé lett. Nincs többet. Az Indexből »Index« lesz, ahogy Magyarországból már jó ideje »Magyarország«” – írja Péterfy, aki úgy véli azonban, innentől új dimenziók nyílnak:

Nem kell többé állampolgárként viselkednünk: eljött az „állampolgár” ideje. Ha nincs többé Magyarország, de még mindig azt szeretnétek, hogy legyen, kell egyet alapítani. Teljesen újat. Ez az alapítás sok mindent jelenthet – de egyelőre leginkább mégis azt jelenti, hogy új, „Magyarországtól” független intézmények kellenek. Ehhez pedig szakítani kell „Magyarország” intézményeivel. Ki mit bír, szakítsa el. Akinek ez annyit jelent, hogy nem olvassa és nem nézi a sajtóját, legyen annyi. Aki nem lép be a szállodájukba, nem eszik az éttermükben, nem vesz az autójukból, szakítsa ezt. Aki ki tud lépni az adórendszeréből, társadalombiztosításából, tegye meg. Aki csak megvetően hátat fordít, fordítson hátat. Fényesebb a kardnál a kard: nincsenek láncaink, csak régi, rossz fogalmaink és hibás érveléseink. Nem lesz Index? Csinálni kell újat.

Lovasi András lényegesen rövidebb volt:

Akkor nem maradt más: Viszlát Index!

Végtelenül lehangoló ez az egész sztori. 3 éve bármikor megléphették volna, érdekes ki mikor kerül sorra. Ezt is méri a Századvég?



Az ellenzéki politikusok közül volt, aki a tüntetésen mondta el a gondolatait pénteken, míg mások Facebookon üzentek. Így Gyurcsány Ferenc személy szerint Orbán Viktort okolta az Index haláláért:

Ki a felelős az Index haláláért? A megjegyezhetetlen nevű alapítvány képviselői? Ha demokrácia van, és ők minden tekintetben függetlenek, akkor igen. Ha diktatúra van, akkor ők is a központi akarat végrehajtói, csak szemek a láncban, és a végső felelős a kormányfő. Orbán Viktor. Akik az ő hivatala előtt tüntettek tegnap este, nyilván ezzel értenek egyet. És szerintem igazuk van.

A Facebookon szólt hozzá a témához az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is, aki egy hosszabb posztban azt próbálta megfejteni, miért pont most végezte ki a kormánypárt az Indexet. A képviselő szerint hozzájárulhatott ehhez, hogy ciklus közepén vagyunk, túl az EU-csúcson, a pont az Index által kirobbantott Kaleta-ügy után, és őszig ezt el akarták intézni, amikor jöhet a koronavírus második hulláma is. És hogy mi lesz most?

Nem hiszem, hogy azonnal 888. vagy Pesti Srácok lesz az Indexből. Lassú változtatásra számítok, amely alkalmas arra, hogy tömegeket tévesszen meg. Bár nem tudom, hogy kikkel lehet majd ezt a stratégiát megvalósítani a szerkesztőség felmondása után, de lehet, hogy már nem is akarják eltitkolni azt, hogy ez is minket szolgál, mint sok minden. Bármi is az oka, a mi a teendő kérdésére az a válaszom: össze kell fogni, közös lista, közös program, közös jelöltek. Minden erőnket egybekovácsolva felkészülni és harcba szállni 2022-ben.

Végül az Átlátszó főszerkesztője, az egykori indexes Bodoky Tamás Facebook-bejegyzését is érdemes idézni. Ő ugyanis megvédte a főszerkesztőt kirúgó Bodolai Lászlót, és úgy fogalmazott, a szerkesztőség ostrom nélkül adta fel a várat. A teljes poszt: