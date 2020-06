Biciklis rekordok dőltek meg Budapesten

Ezen héten a budai rakparton elhelyezett és a Csepelre vezető Weiss Manfréd úti kerékpárszámlálón is megdőltek a napi rekordok, soha nem mértek még ekkora biciklis forgalmat ezeken a helyeken – közölte a Magyar Kerékpárosklub.

Május elején már megdőlt a normál napi rekord, de most szerdán annak a két évvel ezelőtti áprilisi napnak a csúcsát is felülmúlta a kerékpározók száma, amikor a 25 ezres I bike Budapest felvonulás is elhaladt a számlálók mellett.

Az adat azért is érdekes, mert a tavaszhoz képest már nagyjából visszaállt a reggeli és délutáni csúcsforgalom. A rakparti kerékpárút mellett szintén rekordot döntő, Csepelt a belvárossal összekötő kerékpárút sokaknak különösen vonzó lehet, ha nem akarnak HÉV-pótló buszokkal utazni a vonalfelújítás alatt.

Kép: Ivándi Szabó Balázs / 24.hu