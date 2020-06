Nem tűzbe esett, hanem felgyújtották a Kútvölgyi melletti kiserdőben összeégve talált férfit

Gyilkosság áldozata lett az a hajléktalan férfi, akit összeégve találtak 2008 augusztusában XII. kerületi Kútvölgyi Kórház melletti kiserdőben. A Petőfi Attila vezérőrnagy által vezetett Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály Életvédelmi Osztálya leporolta régi ügyet, és a felgöngyölítette a 12 évvel ezelőtti bűncselekményt.

Talán még emlékeznek a környékbeliek arra a több, mint tíz évvel ezelőtti tűzesetre, amikor összeégve találtak meg egy hajléktalant Kútvölgyi melletti kiserdőben. A súlyosan összeégett 52 éves férfit bevitték a Szent István Kórház égési osztályára, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy két nap múlva meghalt.

A BRFK rendkívüli haláleseti eljárás keretében orvos és tűzvizsgálati szakértő bevonásával vizsgálta az eset körülményeket, azonban a tűz keletkezésének módját nem sikerült tisztázni. Csupán feltételezni lehetett, hogy a sátor előtti alkalmi tűzrakó helyen a férfi megbotlott, majd a tűzbe esett. Az akkori eljárás bűncselekményre utaló körülményt nem tárt fel, ezért lezárták az ügyet. Petőfi Attila csapata azonban újra elővette és elemezte a régi aktákat, hogy megnyugtató módon tudják tisztázni az ügyet. A nyomozás tavaly októberben újabb fordulatot hozott.

A korábbi orvos szakértői véleményt kiegészítették, mely megállapítás szerint a férfi testfelszínének 92 százalékát érintő harmad- és negyedfokú égési sérüléseket szenvedett. A Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet igazságügyi orvos szakértője és a tűzvizsgálati szakértő egybehangzó véleménye kimondta, hogy a tüzet éghető folyadék vagy égést gyorsító anyag meggyújtásával váltották ki, ez pedig arra utalt, hogy a férfi gyilkosság áldozata lehetett.

Így került újra képbe a korabeli eljárásból ismert 61 éves N. István hajléktalan. A férfi börtönből szabadulva élettársával egy autóban töltötte az éjszakákat, mely a tetthely mellett lévő parkolóban állt.

Felkutattuk az esettel kapcsolatba került tűzoltókat, mentősöket, kórházi dolgozókat, kollégákat, és megkérdeztük őket a tűz oltásának, a sérült ellátásának körülményeiről. N. István élettársát is kihallgattuk. Elmondta, hogy aznap este, miközben robbanások hangjára, két-három méteres lángokra, valamint segélykérő kiáltásra ébredt az autóban, élettársa pedig az ismerős férfi sátra felől tért vissza a kocsihoz

– közölte az üggyel kapcsolatban Hajdú Krisztián kiemelt főelőadó.

A nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt jelenleg is letartóztatásban lévő N. Istvánnak több zárkatársát is kihallgatták tanúként. A férfi beszámolt a fogolytársainak a tűzhalált szenvedett hajléktalannal való összetűzéséről, s említett egy közöttük kialakult verekedést is, valamint azt is elmondta, hogy felgyújtotta.

A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. N. István a vallomásában azt mondta, hogy ismerte az áldozatot, akivel a tűzeset napján hármasban beszélgetett. Azt állította, hogy utána egyedül hagyták, majd élettársával a gépkocsijukhoz mentek, ahol mindketten aludtak. Szerinte a robbanások, kiabálás hangjaira ébredtek a járműben, ekkor távolabb gurult, leállította az autót, majd a tűzoltókat akarta hívni mobiltelefonján. Végül nem telefonált, mert már látta a szirénázó tűzoltók közeledését. A történtek után pedig több kórházat is felkeresett, hogy érdeklődjön a férfi állapota felől.

