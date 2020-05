Nem engedték be a 61 éves látássérült nőt és 65 éves férjét a boltba együtt

Nem engedték be a látássérült asszonyt és férjét egyik reggel egy nyíregyházi boltba, mert a nő 61 éves, férje pedig 65 – mutatja be a történetet az RTL Klub Híradója. A főprobléma az, hogy lányuk is látássérült, így nem tudják, hogyan oldják meg a bevásárlást, hiszen a 65 éves férfi reumás, így nem tud cipekedni. Az asszony viszont egymaga nem tud bevásárolni.

Amikor megpróbáltak bemenni a boltba, akkor biztonsági őr nem engedte, majd rájuk hívta a rendőröket. Az RTL megkérdezte a céget is az ügyben, ahol azt mondták, a biztonsági őr, csak az előírások szerint járt el.

A család életét az nehezíti, hogy 65 éves férfi csak 9-12 óra közt vásárolhat, a 61 éves csak előtte, vagy utána.

Kiemelt kép: RTL Klub