900 millió forinttal kevesebbel számol idén Nagykanizsa, mint eredetileg tervezték

Erre az évre több mint 900 millió forint bevételkieséssel számol Nagykanizsa a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, ezért a költségvetés több tételén is módosított csütörtökön a polgármester.

Balogh László (Fidesz-KDNP) csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a járvány alakítja a büdzsét, de továbbra is kiemelt cél a munkahelyek megőrzése és a gazdaság fellendítése, a módosítás előtt a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesülettel (ÉVE) is egyeztetett. Áttekintették a korábban elfogadott, négy évre vonatkozó gazdasági programot is, amelyet a veszélyhelyzetnek megfelelően aktualizáltak. Beépítettek olyan célokat is, amelyeket az ÉVE frakciója fogalmazott meg javaslatként.

Bizzer András alpolgármester (Fidesz-KDNP) kifejtette: összesen 926 millió forint bevételkieséssel számolnak a járványhelyzet miatt, az iparűzési adóból például várhatóan 25 százalékkal kevesebb folyik be a tervezettnél. Nem nyúltak hozzá, sőt lehetőség szerint többletforrást biztosítanak az egészségügy, a szociális szféra és a vállalkozások támogatására, de csökkentették az önkormányzati cégek költségvetését, elvonták az intézmények dologi költségére szánt keretet, önkormányzati fejlesztésektől vontak el forrást, illetve felére mérsékelték a sport- és kulturális támogatások keretét.

Megmarad a korábban 150 millió forintos összeggel létrehozott veszélyhelyzeti alap, ebből új elemként lakhatási támogatást nyújtanak – legfeljebb három hónapon át havi 20 ezer forintot, illetve munkanélküliség esetén plusz 30 ezer forintot a negyedik hónapban – azoknak, akik a veszélyhelyzet miatt veszítik el a munkájukat. A vállalkozásoknak – a korábbi összeget megemelve – 125 millió forintot adnak támogatásként, hogy talpon maradhassanak – sorolta az alpolgármester.

Jelezte azt is, hogy a közgyűlést adó baloldali többség korábbi hibája miatt a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzathoz, ezért ezt is végre kellett hajtaniuk. A kifogásolt korábbi döntés szerint a polgármestertől elvontak minden jogot a költségvetés átcsoportosítását illetően is, de ezt a jogkört most visszaállították.

A sajtótájékoztatót megelőzően az ÉVE frakciója írásban is átadta a jelen lévő újságíróknak a polgármesternek a módosítás miatt küldött véleményét: e szerint a költségvetés átalakítása a Fidesz politikai céljait szolgálja, azt politikai bosszúra kívánják felhasználni az önkormányzati cégekkel szemben. A vállalkozásoknak biztosított plusz 25 millió forintos forrást támogatandónak tartják, de azt nem, hogy a város cégeitől 150 millió forintot vonnak el, amivel munkahelyeket veszélyeztetnek.

Hiányolták a tervezetből a polgármester és az alpolgármester költségtérítésének csökkentését, továbbá szóvá tették, hogy jelentős bér- és járulékkifizetést okoz a polgármesteri kabinet létszámának nemrég végrehajtott növelése, ami nem indokolható a veszélyhelyzettel.