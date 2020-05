Karácsonyék összeraktak egy térképet kevésbé ismert budapesti helyekről, ahova sétálni lehet menni

A friss levegőn is vigyázzunk egymásra!

Ezen a hétvégén már nem tartjuk zárva a Margitszigetet és az Óbudai-szigetet sem. Azonban fontos, hogy a járvány terjedésének megfékezése érdekében szigorúan tartsuk be az előírásokat. Érthető, hogy mindenki vágyik a szabadba, de fontos, hogy ne legyen sehol tömeg. Ezért más budapesti zöldterületeket is szeretnénk ajánlani a szabadidő eltöltésére Bardóczi Sándor kollégám segítségével. A friss levegőn is vigyázzunk egymásra! 👉 Térkép Budapest parkjairól, kirándulóhelyeiről: t.ly/PwSK 🌳🌳🌳 #Budapest #vigyázzunkegymásra

Közzétette: Karácsony Gergely – 2020. május 8., péntek