Müller Cecília: Magyarországon lakosságszámra vetítve nem magas a koronavírusos halálozás

A kormány több mint 600 milliárd forintnyi összeget költött gazdasági védekezésre, csak adóintézkedésekre több mint 300 milliárdot – hangsúlyozta az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Felsorolta, hogy a katásoknak négyhavi adómentességet adtak (ezt az adóhatóság jóváírja a számlákon, az adózóknak nem kell érte semmit sem tenni), ebben az időszakban a katások ugyanolyan ellátásra jogosultak, mint korábban, és a nyugdíjalap kiszámításánál is figyelembe veszik az időszakot.

Az államtitkár megemlítette, hogy több tízezer, nehéz helyzetbe került vállalkozónak alig kell a bérek után adót fizetnie az olyan gazdasági ágazatokban, amelyeket a világjárvány különösen érint. A turizmus további engedményeket kap, az első félévben nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, és június 30-ig a SZÉP-kártyák adóterhelését is felére csökkentette a kormány. A turistáknak az idegenforgalmi adót is elengedik.

A veszélyhelyzeten túl is fennmaradó intézkedésekről is beszélt: a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentéséről, valamint a kisvállalati adó kulcsa is csökken, már csak 11 százalékon áll. Az éves adóbevallásokat szeptember 30-ig kell beadni, lehetőség van 12 havi részletfizetésre, 6 havi pótlék nélküli halasztásra 5 millió forintos limitig, valamint adófizetési kötelezettséget is lehet mérsékelni, szintén 5 milliós határig.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, a járványidőszak alatt is változatlanul zajlik a kötelező védőoltások beadása. Az Európai Immunizációs Hét zajlik jelenleg, amikor a védőoltásokkal kapcsolatos számos új információról, felfedezésről, új eredményekről esik szó. Müller Cecília kiemelte, hogy a védőoltások nemcsak a beoltott embereket védik, hanem a környezetüket is.

Azt is megjegyezte, hogy itthon 12 különböző fertőző betegségre van kötelező gyerekkori védőoltás.

A jellemzően iskolában kapott védőoltásokat a veszélyhelyzet végéig most halasztják, de ez egyáltalán nem jelent veszélyt a gyerekek egészségére.

Ami a koronavírusos fertőzötteket illeti, jelenleg 2443 beteg van Magyarországon, 12-en elhunytak tegnap óta a fertőzés következtében, köztük egy 41 éves bélgyulladásos beteg is. 458 fő gyógyult ki a betegségből itthon, és több mint 61 ezer PCR-tesztet végeztek. 899-en vannak kórházban a koronavírus miatt, az ő állapotuk súlyosabb, 54 embert kell lélegeztetőgépen ápolni.

Kiss Róbert rendőralezredes elmondta: megint érkezett egy újabb kínai védőfelszerelés-szállítmány Budapestre, amely maszkokat, védőruhát és lélegeztetőgépeket hozott.

Müller Cecília a sajtó kérdésére megjegyezte, a jövő hét vége felé lesznek pontos adatai arról, hogy milyen a helyzet a magyarországi idősotthonokban. Azt is elmondta, hogy Magyarországon lakosságszámra levetítve alacsony a halálozási ráta, az európai rangsorban az alsó harmadban vagyunk, annak ellenére, hogy a betegek számához képest magasnak tűnhet.