126 koronavírusos került kórházba a Pesti úti idősek otthonából

Ma délután a Pesti úti otthonunkban élő idős gondozottak közül 126 főt szállítottak kórházi kezelésre a Korányi Intézetbe

– tudatta Facebookon Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, aki Müller Cecília tiszti főorvossal együtt ellátogatott ma a csütörtökön kiürített intézménybe.

Karácsony Gergely szerdán egy online sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy március 9-e óta betartatják minden fővárosi fenntartású bentlakásos intézményben a látogatási tilalmat, a Pesti úton is így történt ez.

Túl vagyunk már több vizsgálaton, amit a kormányhivatal indított, mindent rendben találtak. Az otthonainkban az idősek megfelelő ellátást kapnak, és szabályszerű az is, ahogyan a betegekkel bánnak, az előírás szerint különítik és ápolják azokat, akik megfertőződtek

– erősítette meg Karácsony helyettese is, hogy az idősek otthonában bekerült fertőzés nem a fenntartó fővárosi önkormányzat hibája.

A főpolgármester korábban elmondta, hogy a védőfelszerelések biztosításáért mindent megtesznek a főváros által fenntartott intézményekben, de a készletek hiányai és a beszerzési nehézségek miatt ebben lehetnek hiányosságok egyes intézményekben. Müller Cecília elmondta, hogy a védőfelszerelések biztosítása kizárólag a fenntartó feladata, azaz a kormánynak szerinte nem dolga ebben segíteni.

A főpolgármester megerősítette, hogy bizonyíték ugyan nincs rá, de fenntartja a gyanút, hogy a Pesti úti idősotthonba egy kórházból kerülhetett be a koronavírus. A 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy azt nem tudják, melyik kórház lehet a fertőzés forrása. Szerinte most nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem, hogy teszteljenek mindenkit, aki kórházból kerül vissza idősek otthonába.

A Pesti úti otthonban az orvosi ellátás folyamatos, a főváros biztosítja az intézmény számára szükséges további orvosi szolgálat megszervezését, és a pluszköltségek fedezetét is

– írta Gy. Németh Erzsébet , hozzátéve, hogy „a betegek ma a legjobb helyre, egy olyan kórházba kerültek, ahol megkapják a gyógyulásukhoz, a felépülésükhöz szükséges kórházi kezelés”. Akik teljesen felépültek, a negatív tesztek birtokában majd fertőtlenített szobákba térhetnek haza, közölte a főpolgármester-helyettes.

Gy. Németh azt is közölte, hogy perelik azokat a sajtótermékeket, amelyek valótlan állítások alapján a fővárosra hárítják a Pesti úti idősotthonban történteket.

Kiemelt kép: Gy. Németh Erzsébet / Facebook