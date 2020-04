Az „emberi drámákból kisstílű politikai sikereket learatni akaró senkiknek” üzent Karácsony

Online sajtótájékoztatót tartott szerda délután Karácsony Gergely. A főpolgármester elmondta, hogy nem zökkenőmentes az önkormányzatok viszony a kormánnyal, ami megnehezíti a védekezést.

Nem alakult ki a kormány és az önkormányzatok között a szükséges együttműködés

– mondta a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely.

A főpolgármester elmondta, hogy sem plusz pénzt, sem elégséges információt nem kapnak az önkormányzatok a kormánytól, ami nagyon megnehezíti a koronavírus elleni hatékony fellépést. Pedig plusz feladatai is vannak az önkormányzatoknak, a főpolgármester ezek közül kiemelte legnehezebbekként az idősellátás megszervezését és az egészségügyi alapellátást – lényegében a háziorvosi rendszer – fenntartását.

A budapestiek fegyelmezettek, de a város gócpont

A főpolgármester szerdán részt vett a kormányülésen, elmondása alapján fajsúlyos téma volt, hogy mi lesz önkormányzatok költségvetésével. Ugyanis az önkormányzatok költségvetéseiben sokkal nagyobb lukat üt a vírus, mint a központi költségvetésen, ugyanis az önkormányzatok nem adósodhatnak el, és uniós forrásokra sem számíthatnak.

Az önkormányzatok nélkül nincs kiút. Sem a járvány elleni védekezésben, sem a gazdaság talpra állításában

– mondta a főpolgármester arra utalva, hogy a kormány segítségét várják.

Karácsony Gergely szerint „egy hónap múlva már el kell gondolkoznunk a gazdaság jövőjén”, ugyanis a korlátozásokat is egyelőre addig tartja szükségesnek meghosszabbítani. Addig viszont mindenképpen, mert Budapest a legfertőzöttebb hely Magyarországon, annak ellenére, hogy szerinte elég fegyelmezettek a fővárosiak. Budapest azért lett gócpont, mert nagyváros, és sok külföldi fordul itt meg, mondta.

Kérdezték a főpolgármestert arról is, hogy Müller Cecília tiszti főorvos azt mondta, elszabadulhat a vírus Budapesten. Karácsony Gergely szerint ez a korlátozások betartásával elkerülhető.

A főpolgármester állást foglalt abban is, hogy szerinte érdemes sokat tesztelni. „Sokkal több tudással kell rendelkeznünk a fertőzések számáról az eredményes védekezéshez” – mondta Karácsony. Azt elismerte, hogy a tesztelő szettek beszerzése nehézkes, de „csak drukkolni tud a kormánynak” ahhoz, hogy sikerüljön elég tesztre szert tenni, illetve képesek legyenek megteremteni a szükséges kapacitásokat az egészségügyi rendszer stabilitásához.

Kórházból kerülhetett a vírus az idősotthonba

A főpolgármester megerősítette, hogy bizonyíték ugyan nincs rá, de fenntartja a gyanút, hogy a Pesti úti idősotthonba egy kórházból kerülhetett be a koronavírus. A 24.hu kérdésére azt válaszolta, hogy azt nem tudják, melyik kórház lehet a fertőzés forrása, ami már több halálesetet is okozott. Szerinte most nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem, hogy teszteljenek mindenkit, aki kórházból kerül vissza idősotthonba.

Karácsony azt mondta, ez ügyben már négy levelet is írt Kásler Miklós miniszternek, egyelőre eredménytelenül. Most az a megoldás a fővárosi intézményekben, hogy elkülönítik azokat, akik kórházból kerülnek vissza.

Az idősotthonokban, illetve a hajléktalan ellátásban muszáj szűrni, tesztelni, mert sok ezekben az intézményekben az idős, rossz egészségügyi állapotú ember, márpedig ők a legveszélyeztetebbek

– indokolta a kormányhoz intézett kérését Karácsony.

A főpolgármester leszögezte, hogy március 9-e óta betartatják minden fővárosi fenntartású bentlakásos intézményben a látogatási tilalmat, a Pesti úton is így történt ez. Elmondta, hogy a védőfelszerelések biztosításáért is mindent megtesznek, de a készletek hiányai és a beszerzési nehézségek miatt ebben lehetnek hiányosságok egyes intézményekben.

Karácsony Gergely azt mondta, beperelnek minden médiumot, ahol olyan valótlanságokon alapuló cikk jelent meg, ami azt állítja, hogy az idősotthonban a főváros hibájából ütötte fel a fejét a vírus.

Az emberi drámákból kisstílű politikai sikereket learatni akaró senkiknek üzenem, hogy minden szigorú szabályt betartottunk azért, hogy megállítsuk a járványt

– mondta Karácsony. Hozzátette, hogy ha hibáznak, azt elismerik, mint történt ez a BKK-menetrendeknél. Méltányosságot kért a politikai ellenfeleitől, és azt mondta, a nem szükségszerű politikai vitákat érdemes lenne most elnapolni.

Arról is volt szó, hogy az idősotthonokban megoldható, hogy bent lakjanak az ott dolgozók, az ehhez szükséges forrásokat is biztosítja főváros. A szociális szférákban dolgozóknak pedig 100 ezer forint célzott juttatást utalnak.

Húsvéti lezárások

A főpolgármester végezetül arról is beszélt, hogy mivel húsvétkor megjön sokak kedve a kirándulgatáshoz, ezért lehet arra számítani, hogy lezárások lesznek a fővárosban. Ez kerületi hatáskor, nem főpolgármesteri.

Említette, hogy lezárhatják a Margitszigetet, mert nagyon népszerű célpont, ahol sokszor túl sokan vannak.

A szigeten túl felmerült egyes népszerű zöldterületek közeli parkolók lezárása is. Karácsony külön megemlítette a Normafát és a Városligetet.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu