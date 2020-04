Isten nem nagypapa – Erdő Péter a járványról

A Népszavának írásban adott interjút Erdő Péter. A bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek elárulja, a katolikus egyház régen is felkészült a járványokra, külön szabályokat dolgozott ki. Most ők is távmunkában dolgoznak, közben keresik a helyzethez illő lelkipásztori megoldásokat. Több napra kapják, megfőzve az ételt. Magyarországon nem tud róla, hogy papot megfertőzött volna a koronavírus.

Ő főleg a világhálón tartja a kapcsolatot a papsággal, a hívőkkel. Az önkéntes karanténban a szentmise, a zsolozsma és a lelki olvasmány idején túl a hivatali ügyeket online intézi.

Rövidebbnek érzem a napokat, mint máskor.

Sokan rövid szentírási elmélkedést, üzenetet kérnek tőle, amit lassan megtanul regisztrálni, továbbítani.

Főleg a járvánnyal kapcsolatos liturgikus kérdésekről tárgyal az állandó tanács, amely a püspöki kar negyedéves ülései között dönt, de igyekeznek segíteni a kormány intézkedéseinek alkalmazását az egyházi fenntartású intézményekben.

Erdő Péter szerint a koronavírus-járvány megmutatja,

hogy részei vagyunk a teremtett világnak. Tudatosítja bennünk, hogy a világot nem mi teremtettük. Hálát és csodálatot érzünk, hogy az emberiség itt, a Földön élhet és mindmáig fennmaradt, átélt jégkorszakokat, természeti katasztrófákat, képes biológiailag alkalmazkodni sokféle hatáshoz. (…) Nagyon fontos üzenete a mostani helyzetnek, hogy a nemzedékek közt szükséges a szolidaritás, a kölcsönös segítség és szeretet.

Isten ezt hogy engedhette meg?

Ezt követően hosszan beszél az adományok gyűjtéséről, a rászorulók támogatásáról és arról, hogy a járványügyi helyzet miatt nagy kihívás a hajléktalanellátás. A kérdésre, hogy a válság miatt erősödik-e a vallásosság, úgy felel, az online forgalomból és a feltett kérdésekből az látszik, hogy nő az érdeklődés

az élet alapvető kérdései iránt, amelyekre a szétszórt hétköznapokban sokszor túl kevéssé figyeltünk. Ez pedig érintheti a valláshoz való viszonyunkat is.

Arra a kérdésre, hogy Isten ezt hogy engedhette meg, a bíboros azt válaszolja, hogy

Isten jó Atya, de nem nagypapa. A teremtett világból azt látjuk, hogy minden élőlénynek meg kell küzdenie az életért. Ezt teszi a szervezetünk is, amikor sok káros hatás ellen biológiailag védekezik. De nekünk tudatosan és egymást segítve is keresnünk kell a problémák megoldását. Isten pedig minden embert örök életre hív, vagyis a megpróbáltatások is ebben az összefüggésben kapnak értelmet.

A járvány miatt a húsvétot idén a hívő közösség távollétében kell ünnepelni. Ehhez adnak ki a helyi püspökök irányelveket, de most különösen nagy a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média szerepe.

