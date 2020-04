Kigyulladt egy ház Albertirsán: a rendőrök egy házaspárt, a tűzoltók nyolc kutyát mentettek ki

Kigyulladt egy száz négyzetmétere családi ház tetőszerkezete szerdán hajnalban Albertirsán, a Vécsei utcában. A helyi járőrök négy óra körül észlelték az épület udvarán lévő tüzet, azonnal csengetni és dudálni kezdtek, hogy felébresszék az épületben lévőket.

Mivel senki nem nyitott nekik ajtót, ezért bemásztak a ház udvarára és az ablakon és az ajtón kopogtattak, így sikerült felébreszteniük az alvó idős házaspárt, akiket aztán gyorsan kikísértek a füsttel telített házból.

Közben kiértek a helyszínre a ceglédi valamint a nagykátai hivatásos tűzoltók is. Ekkor már teljes egészében égett a ház tetőszerkezete és a padlástere, a lángok pedig már a mellette lévő melléképületeket is veszélyeztettek. Amikor megtudták, hogy nyolc kutyus is van az égő házban, azonnal bementek és kihozták azokat is. Az épület tetejét megbontva pedig sikeresen eloltották a lángokat.

A házban élő 72 éves férfinek és 66 éves feleségének az ijedtségen kívül nem esett komolyabb baja. Feltételezhetően a tüzet egy ház mellett lévő üst okozta, ahonnan a lángok átterjedtek a mellette elhelyezett raklapokra, majd a házra is.

Fotók: PMKI KMSZ