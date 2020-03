Kijárási korlátozás: Eddig kifejezetten fegyelmezettek a magyarok

Látványosan csökkent a forgalom a közösségi közlekedésben, és ez jó hír

– ezzel kezdte a beszámolóját Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján, megköszönve, hogy az első tapasztalatok szerint az emberek igyekeznek betartani a mától életbe lépett kijárási korlátozás előírásait.

Bejelentette, hogy a helyközi közösségi közlekedésben március 30-tól április 10-ig hétköznapokon a tanítási szünetekben érvényes menetrendre állnak át a személyszállító cégek, míg a Volánbusz agglomerációs járatai április 1-jétől a szombati menetrend alapján közlekednek – alkalmazkodva a BKK-hoz, amely szintén attól a naptól vezeti be ezt a korlátozást.

Az államtitkár közölte, összehangolják a MÁV és Volán járatait, ennek keretében leállítják a kizárólag távolsági buszjáratokat, illetve azokat a nemzetközi vonatokat, amelyek a határzár miatt eddig is csak belföldön közlekedhettek. Az operatív törzs döntése értelmében az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet megszűnéséig díjmentesen vehetik igénybe a közösségi közlekedést.

A különböző kedvezményekre jogosító okmányok érvényessége megmarad a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig, akkor is, ha egyébként időközben lejárnának. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy elkészült az a mobilapplikáció, amelynek segítségével jegyet lehet vásárolni a Volánbusz járataira, és mivel az akadálymentesített verzió még nincs kész, illetve a sofőröknél nem lehet menetjegyet váltani, ezért a fogyatékkal élők ideiglenesen 90 százalékos kedvezmény helyett térítésmentesen vehetik igénybe a távolsági buszokat.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy mindezeket a kedvezményeket tegyék elérhetővé a helyi közösségi közlekedésben is.

Az államtitkár azt mondta: bár pénteken jelentős torlódás alakult ki a határokon a kamionforgalomban, ezt mostanra sikerült felszámolni, illetve minimalizálni a problémát. Hozzátette: a határon belépéskor továbbra is egészségügyi szűrésnek vetik alá a teherfuvarozásban dolgozó sofőröket, a nem magyar állampolgárok azonban nem léphetnek be Magyarország területére. A hazatérő magyar sofőrök figyelmét a belépéskor felhívják a kijárási korlátozások betartására, de természetesen alapos indokkal, például ha ismét felveszik a munkát, elhagyhatják a lakóhelyüket. Ugyanez érvényes a vasúti, a vízi és a légi áruszállításban résztvevő többi magyar munkavállalóra is.

Schanda Tamás közölte, a felsőoktatási intézmények vezetői teljesítették az operatív törzs kérését, és saját hatáskörükben intézkedtek arról, hogy a március 27-én hatályát vesztett korábbi rendelkezések – az egyetemek zárva tartásáról és a digitális távoktatás elrendeléséről – továbbra is érvényben maradjanak.

Az államtitkár a további intézkedésekről szólva beszámolt arról, hogy egyszerűbbé tették a kereskedelmi cégek számára az új munkavállalók felvételét, illetve hogy a hatóságok eddig összesen 500 boltot, patikát, webshopot ellenőriztek, külön vizsgálva az élelmiszerek árazási gyakorlatát.

Müller Cecília országos tiszti főorvos beszámolt arról, hogy mára 343-ra emelkedett Magyarországon a nyilvántartott fertőzöttek száma, illetve egy újabb személy vesztette életét, aki a koronavírus-fertőzése mellett krónikus betegséggel is küzdött.

Müller Cecília elmondta, szombat délelőtt alig látott az utcán embereket, csak néhány kutyasétáltatót, illetve pár idősebb személyt, akik láthatóan a számukra kijelölt időszakban bevásárolni voltak. A tiszti főorvos értékelése szerint a kijárási korlátozás valódi szigorítást jelent, amivel egy újabb szintet léptünk a járvány elleni védekezésben. Mint fogalmazott, a háromórás – 9-től 12 óráig megszabott – időtartam nem lazítás, hanem egy utolsó lehetőség, amit meg kell előznie a családi vagy önkormányzati segítségnyújtásnak, vagyis kizárólag azok menjenek boltba az idősek közül, akik tényleg nem kapnak senkitől külső segítséget.

Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt mondta: a közterületeken szolgálatot teljesítő rendőrök úgy látják, a lakosok megértették és betartják az új szabályokat, amelyekre országszerte plakátokkal igyekeznek felhívni a figyelmet.

Emlékeztetett: a kijárási korlátozásokat megszegő polgárok 5000-től akár 500 ezer forintig terjedő büntetést is kaphatnak.

Elmondta: hétfőtől elindul a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrség összefogásával a kórházparancsnoki rendszer, amelynek célja, hogy katonai fegyelem alapján alakítsa ki és ellenőrizze az eszközhasználati rendet az egészségügyi intézményekben.

Az alezredes bejelentette: pénteken két külföldi állampolgárral szemben hoztak olyan idegenrendészeti intézkedést, amely alapján az érintettek 3 évig nem léphetnek be Magyarország, illetve az unió területére.

Szombatig a rendőrség a 7302 elrendelt hatósági házi karantén kapcsán 44 375 esetben végzett ellenőrzést, 163 alkalommal kezdeményezett intézkedést, és 37 fővel szemben szabott ki helyszíni bírságot.

Kiemelt kép: 2020. március 28. Budapest, Fővám tér, MTI/Balogh Zoltán