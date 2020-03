Leállnak a WizzAir lengyelországi repülőjáratai

A Wizz Air további értesítésig nem repül Lengyelországba, jelentette be a légitársaság. A döntés az után született meg, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kihirdette, az összes, az országba érkező nemzetközi vonat- és repülőjárat leállítását. A korlátozás március 15. nulla órától lép érvénybe, a COVID-19 világjárvány terjedésének megfékezésére hozott számos új szabályozás részeként, jelenleg tíz napra, mely időszak szükség esetén meghosszabbítható. Ma éjféltől az ország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, külföldi állampolgárok nem léphetnek be Lengyelországba, míg a külföldről érkező lengyel állampolgárokat karanténba zárják.

A légitársaság az utazási korlátozás által érintett járatokra foglalással rendelkező utasokat a lehető legkorábbi időpontban automatikusan tájékoztatja a törlésekről, amennyiben a jegyüket a wizzair.com honlapon vagy a légitársaság mobilalkalmazásában vásárolták meg. Az érintett utasok WIZZ számlájára automatikusan jóváírják a viteldíj összegének 120 százalékát, amelyet 24 hónapon belül használhatnak fel a Wizz Air termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlására, de az utasok kérhetik a viteldíj visszatérítését is, ez némiképp hosszabb időt vesz igénybe. A bankszámlára vagy bankkártyára való visszautalás lépéseiről külön emailben küld tájékoztatást a légitársaság. Az utóbbi opciót választók az eredeti viteldíj 100 százalékát kapják vissza. Akik pedig utazási irodán vagy online utazási irodán keresztül vásárolták jegyüket, azoktól a WizzAir azt kéri, lépjenek kapcsolatba azzal az utazási irodával, ahol a jegyüket megvásárolták, hogy tájékozódjanak a lehetőségeikről.

A Wizz Air elnézést kér a kellemetlenségekért, a közlemény hangsúlyozza azt is, hogy mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy indulás előtt meggyőződjön a célországban érvényes utazási szabályokról. A WizzAir mellett a LOT lengyel légitársaság is felfüggeszti az összes, Lengyelországról és Magyarországról induló nemzetközi járatát. A LOT Budapestről New Yorkba, Szöulba, London-City repülőtérre, Varsóba és Krakkóba repül, de a szöuli járatokat már korábban felfüggesztették, a New York-i és londoni járatok a napokban álltak volna le.

Kiemelt kép: Wikipédia