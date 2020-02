Jogköröket vett el az ellenzéki többségű közgyűlés Nagykanizsa fideszes polgármesterétől

Elfogadta Nagykanizsa mintegy 35 milliárd forintos főösszegű költségvetését csütörtökön a város közgyűlése, a jobboldali polgármester eddigi döntési jogkörei közül ugyanakkor többet az önkormányzati bizottságoknak adott át a baloldali többségű testület, emiatt a kormánypárti képviselők elhagyták az üléstermet, írja az MTI.

Balogh László (Fidesz-KDNP) polgármester jelezte: a 35 milliárd forint nagyobb része a már korábban tervezett nagyberuházások pénzügyi fedezetéből adódik, így nagyjából tízmilliárdos mozgástere van a városnak. A kormánypárti képviselők nem tartották elfogadhatónak a költségvetést, míg a többséget adó Éljen Városunk Egyesület tagjai azzal érveltek, hogy a kormány elmúlt évekbeli döntéseivel fokozatosan szűkítette a város anyagi mozgásterét.

Végül a baloldali képviselők nyolc-hét arányú támogatásával fogadták el a büdzsét, amelynek módosításával azonban 20-ról 3,5 millió forintra csökkentették a polgármester támogatási keretét, de új javaslatként egy-egy millió forintos képviselői keretet is megszavaztak a 14 városatyának.

A közgyűlési többség javaslatára arról is határoztak, hogy a polgármester döntési jogkörei közül többet visszaadnak bizottsági vagy közgyűlési hatáskörbe, amiről Balogh megjegyezte: ez „a népfelség elvének megsértése”. Az ÉVE képviselői azzal érveltek, hogy a Fidesz-KDNP által irányított korábbi testületek adtak át közgyűlési jogköröket a polgármesternek, most csak visszahelyezték ezeket a döntési jogokat. A szavazás előtt a kormánypárti frakció mind a hat képviselője tiltakozásként kivonult az ülésteremből.

Az eddigi négy mellé egy ötödik, nemzetpolitikai és kulturális ügyekért felelős, tanácsnokot is választottak az ÉVE javaslatára. Bár az ülésen többször is szóba került, hogy a törvényességi kifogás ellenére továbbra sincs alpolgármestere Nagykanizsának, megválasztására ezúttal nem is volt előterjesztés.

A nagykanizsai politikai csatározásokkal nemrégiben részletesebben is foglalkoztunk, előrejelezve, hogy várhatóan csökkentik a polgármester hatásköreit és pénzügyi keretét:

A zalai városban kiegyenlített lett a Fidesz-KDNP és az ellenzék választási harcának végeredménye az önkormányzati választáson, Balogh László 49:46 százalékos arányban legyőzte ugyan összellenzéki ellenfelét, Hári Tibort, azonban a polgármesterrel együtt sincs kormányoldali fölény a közgyűlésben, sőt 8:7-es szavazattöbbsége az ellenzéknek van. Alpolgármestereket így október óta nem sikerült választani.

Kiemelt képünkön balra Balogh László. Fotó: MTI/Varga György