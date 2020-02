A nép ítélete vár a mesevilágban élő Bástya elvtársra – így reagált az ellenzék Orbán évértékelőjére

Tóth Bertalan: Orbán egy két lábon járó fake news gyár

Dr. Tóth Bertalan: Orbán egy egyszemélyes fakenews-gyár: mai évértékelőjében mindenről beszélt, csak az emberek mindennapjairól, problémáiról nem.Párhuzamos világot épített fel magának, melyben képzelt sikereiről beszélve csak öntömjénezés kapott helyet, a mindennapi emberek életéről pedig szinte semmit nem mondott.Sem arról, hogy a gazdaságpolitikájukkal kifosztják a nyugdíjasokat és a munkavállalókat, sem arról, hogy ma már 340 forintba kerül egy euró, és közel öt százalékos volt a 12 havi infláció. Arról sem beszélt, hogy az élelmiszerárak drasztikusan megemelkedtek, miközben a nyugdíjemelés mértéke csak 2,8% volt.De nem beszélt az oktatás és az egészségügy tragikus helyzetéről sem.Beszélt viszont a magyar autóipari teljesítményekről – csak arról nem, hogy ez nem adódik semmi másból, mint a magyar dolgozó emberek kizsákmányolásából. A magyar dolgozókat igenis tisztelet illeti, de a tiszteleten kívül megfelelő bér is! Összegezve: amiről beszélt, az egy alternatív világ; egy olyan világ, amely ma Magyarországon nem létezik!De miről beszélt még?Gyűlöletkeltésről, amelyről most még konzultációt is fognak indítani. Az a kormányfő beszél a bűnözők védelméről, aki a Legfőbb Ügyészen keresztül saját maga védelmezi a bűnelkövetőket! Az a kormányfő beszél munka nélkül szerzett jövedelemről, akinek a környezetében csak olyanokat találunk, akik munka nélkül hatalmas jövedelmeket szereztek!Gyűlöletkeltés helyett mi az együttműködésben hiszünk, és a mindennapi emberek problémáinak kezelésében. Ezért együttműködünk a mindennapjainkban, magyar ember a magyar emberrel, és együttműködünk mi, ellenzéki pártok, hogy az október 13-iki önkormányzati választás után 2022-ben is egy új Magyarországra ébredjünk. Olyan országra, amely a mindennapi emberek életét segíti, és közösen megfogalmazott, valóban a magyar embereket érdekét szolgáló célok mentén fog működni.

2020. február 16.