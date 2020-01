Bevédi az antiszemita megjegyzései miatt támadott munkatársát az MTVA hírhamisító vezére

Alaptalannak nevezte a Kossuth rádió csatornaigazgatójává kinevezett Siklósi Beatrixot érő vádakat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója a Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesületének (NÜB) írt levelében. Papp Dániel kiemelte: amíg ő irányítja az MTVA-t, garantálja, hogy a közmédia műsorai továbbra is nemre, fajra és felekezethez való tartozásra tekintet nélkül szolgálják minden ember érdekét.

Siklósi Beatrix kinevezése ellen több zsidó szervezet, köztük a NÜB is tiltakozott nyílt levélben, kifogásolva, hogy nem elég elfogulatlan és antiszemita tartalmakat terjeszt. Siklósi Betrix korábban rasszista vicceket, a szélsőjobboldali nézeteiről ismert kuruc.info „cikkeit” is posztolta közösségi oldalán, ahol Horthy Miklós születésnapjáról is megemlékezett.

Papp Dániel hangsúlyozta: minden vád, amely Siklósi Beatrixot az utóbbi időben a sajtóban érte, alaptalan és elfogadhatatlan.

A közmédia műsorai továbbra is nemre, fajra és felekezethez való tartozásra tekintet nélkül fogják szolgálni miden embertársunk érdekét. Ameddig én irányítom ezt az intézményt, ezen elvek betartását garantálom

– zárta levelét Papp Dániel, akiről korábban bíróság mondta ki: lehet hírhamisítónak nevezni.

