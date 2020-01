Édesanyja 14 évvel ezelőtti megmentőjét ismerte fel egy nő az 1-es villamoson

Különös párbeszéd tanúi lehettek tegnap reggel a munkába, iskolába igyekvő fővárosiak. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldala szerint a zsúfolt 1-es villamos épp csak elhagyta a Róbert Károly kőrúti Mentőszékház megállóját, amikor egy 40 év körüli nő hangos ujjongásától kezdett visszhangozni a hosszú szerelvény.

Kiderült, hogy az édesanyját 14 évvel ezelőtt újraélesztő mentőorvost ismerte fel utastársában az asszony, akinek szó szerint a nyakába is borult. Szolgálatból haza tartó mentős nem emlékezhetett azonnal az esetre, ám miután a hálás hozzátartozó olyan részletességgel idézte fel a történteket, hogy az utasok is látták maguk előtt a helyszínt, már a dokinak is felderengett valami.

A nő boldogan újságolta, hogy anyukája azóta is kiváló egészségnek örvend, sőt most épp az unokák emelgetéséről próbálják leszoktatni a “Szuper Nagyit”. A nő harsány örömét már a Lehel útnál megbocsátották az utasok, akik addigra érdeklődéssel hallgatták a történetet. Az Árpád hídhoz érve hatalmas öleléssel búcsúzott a mentőstől az egykori bejelentő, az utasok közül pedig többen ismeretlenül is gratuláltak leszállás közben a mentőorvosnak.



Fotó: OMSZ