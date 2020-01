21 zsidó szervezet kéri az állami rádió új főnökének felmentését

A Zsidó Közösségi Fórum tagjaként többek között a Holokauszt Emlékközpont, a Lauder Javne Iskola, a Haver Alapítvány, a Bálint

Ház és Az Élet Menete Alapítvány is csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, mely Siklósi Beatrix felmentését kéri az MTVA vezérigazgatójától, Papp Dánieltől. Az aHang.hu-n közzétett nyílt levelet eddig 1700-an küldték el a vezérigazgató és Siklósi e-mail címére, köztük 21 zsidó szervezet csatlakozott.

Az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) részéről Tóth Gábor hitközségi kabinetfőnök “válaszként és

véleményként a Neokohn megjelent írását” küldte el az aHang nyílt levelére: Ebben Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija azt mondta:

Ha valósak Siklósi Beatrix korábbi antiszemita és rasszista megnyilvánulásaival kapcsolatos sajtóhírek, akkor minden kétséget kizáróan elfogadhatatlan, hogy a közrádiót vezesse. Ezt a kérdést csak a Médiatanács, vagy a nyilvánosság eszközét felhasználva maga Siklósi tudja tisztázni.

Hozzátette:

A biblikus alapú etika arra kötelez, hogy az aki káros kirekesztő nézeteket vallott vagy terjesztett, úgy tudja jóvátenni korábbi tetteit, ha ugyancsak a nyilvánosság előtt tisztázza magát és fellép az ellen az ideológia ellen, amellyel korábban maga is más embereknek ártott.

Siklósit a történelmi egyházak vezetői buktatták meg még 2014-ben, amikor a köztévén az egyházi műsorokat bízták rá. Siklósi Betrix korábban rasszista vicceket, a szélsőjobboldali nézeteiről ismert kuruc.info „cikkeit” is posztolta közösségi oldalán, ahol Horthy Miklós születésnapjáról is megemlékezett. Ennek ellenére kinevezték a Vallási, Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek főszerkesztőség élére évekkel ezelőtt, most pedig a Kossuth Rádió vezetését bíznák rá.