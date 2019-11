A Mi Hazánk két jelöltje a Fidesznek kedvezhet, utolsó pillanatban visszaléptek a megismételt szekszárdi választáson

Szekszárdon is – másik 9 településsel egyetemben – meg kell ismételni az önkormányzati választást, a megismételt voksolást ma tartják.

Szekszárdon két választókerület 7 szavazókörében ismétlik meg a képviselő-választást (a polgármester-választást nem kell megismételni). A Fidesz támadta meg az eredményt, a választást, ezért kell ismételni.

Nagy a tét, ugyanis a képviselő-testületben 8-6 arányban ellenzéki-civil fölény van a fideszes képviselőkkel szemben.

Ami lehet, hogy most változni fog, ugyanis két olyan választókerületben ismétlik meg a szavazást, ahol nagyon kis különbséggel veszített a kormánypárti jelöl október 13-án. És hogy, hogy nem, a Mi Hazánk képviselőjelöltjei az utolsó pillanatban visszaléptek a fideszes jelöltek javára – írja a 444.hu. Márpedig a két mi hazánkos jelölt egy hónapja kb 5 százalékot kapott, az ellenzék csak 2 százalékponttal nyert. Szóval a mostani húzásukkal lehet, hogy a kormánypártok kezére játszhatnak.

A portál elérte a Mi Hazánk párt központját, ahol azt közölték, hogy a két jelölt az elnökség kifejezett kérése ellenére lépett vissza, de szerintük semmilyen párt vagy szövetség javára nem léptek vissza. Ezt a magyarázatot árnyalja két dolog is, idézi fel a 444. Az ellenzéki polgármester-jelölt (aki nagyon kicsivel kapott ki, kb 300 szavazattal, de azt a választást a Fidesz nem akarta újra megrendeztetni) elmondása szerint a Mi Hazánk helyi vezetője korábban, még jobbikosként is rendre támogatta a városvezetést, illetve hogy a párt máshol is a kormánypártok segítségére siet. Pár napja pedig a Mi Hazánk segítségével fúrta meg a Fidesz az új, ellenzéki polgármestert egy másik városban, Tatabányán.

Kiemelt kép: A Mi Hazánk Mozgalom megemlékezést október 23-án. Középen Toroczkai László, a párt elnöke, bal oldalon Dúró Dóra, az országgyűlési képviselő-csoport vezetője. Fotó: Bielik István / 24.hu