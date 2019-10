Megismétlik a választást az egyik nagytétényi választókerületben, ahol a DK jelöltje nyert

A Fővárosi Ítélőtábla 24-hez eljutott határozata szerint új választást írnak ki az egyik budafoki egyéni körzetben. Itt a Fideszes Csiszár Zsuzsanna kettő szavazattal kapott ki az ellenzék közös jelöltjeként induló, de egyébként DK-s Nádor Iván Lászlótól. Mivel 79 érvénytelen szavazat volt, három szavazókört is újraszámoltak.

Az újraszámolt eredmény pedig döntetlen lett.

A 24 úgy tudja, hogy a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 120 napon belül új választást kel kiírni, a képviselőtestület pedig egyel kevesebb képviselővel alakul meg addig. A kerületben egyébként érdekes eredmény született, mert a polgármester fideszes maradt, a közgyűlés többsége viszont ellenzéki lett. Pont ezért nem is megy simán a testület megalakulása sem. A DK-s körzet újraszámolásával továbbra is az ellenzéknek van többsége, hiszen a Fidesz csak öt képviselői helyet szerzett a 17-ből, és bejutott még egy kormánypárthoz húzó civil jelölt is.

Csiszár Zsuzsanna korábban azzal került be a hírekbe, hogy megpróbálta kitépni a telefont a Mérce egyik újságírójának kezéből, miután az a 79 éves Károly bácsiként ismert férfi ellentmondásos kilakoltatásáról érdeklődő független képviselő kérdéseit filmezte.