Karácsony vádiratnak beillő nyílt levélben ostorozza Tarlóst 

Elvitázna vele a Fidesz hét fő bűnéről. Szerinte ugyanis nem hallgathat a hányingerkampány haszonélvezője.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint egyre több az olyan téma, amiről vitázniuk kellene Tarlós Istvánnal. Karácsony Gergely szerint a főpolgármester nem hallgathat tovább arról, hogy az ő újraválasztásáért a választási kampányt

hányingerkampánnyá zülleszti pártja, a Fidesz. Ön pedig cinkos hallgatással, képmutató értetlenséggel veszi tudomásul, hogy bűncselekmények sorozatát követik el az Ön támogatói.

Fel is sorolta, milyen bűncselekményekre gondol.

Ellenzéki párt elnökségi ülését lehallgatni, jelöltjét megfigyelni: bűncselekmény.

Hazug plakátokat közpénz felhasználásával terjeszteni: bűncselekmény.

Hazug váddal rendőri erővel fellépni ellenzéki kampánycsapat ellen: bűncselekmény.

Hivatali autóval asszisztálni azoknak, akik az ellenzék plakátjait letépik: bűncselekmény.

Ellenzéki pártirodát megrongálni: bűncselekmény.

Ellenzéki politikusokat és kollégáikat hazug vádakkal lejáratni: bűncselekmény.

Karácsony szerint ez a Fidesz szégyene, de a bűntetteknek Tarlós a haszonélvezője, ezért elsősorban az ő szégyene.

Mint írta, a főpolgármester tartozik azzal a budapestieknek, hogy világosan elmondja álláspontját „pártja, a Fidesz bűnben fogant hányingerkampányáról”.

Erre és arra is jó alkalom lenne kettőjük vitája, hogy végre kiderüljön Tarlós kampánya csak a lejáratásról szól, vagy van programja is Budapest jövőjéről, a budapestiek életéről. A vitára ő továbbra is kész.

