Ki kell adnia a kormánynak, hogy mire adott milliárdokat a Századvégnek

A Fővárosi Ítélőtábla csütörtöki döntésével a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyfelének, Joó Hajnalka újságírónak adott igazat: már nincs akadálya annak, hogy a közvélemény is megismerje, milyen anyagokat készíttetett 6,1 milliárd forintért a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Századvéggel.

A TASZ erről szóló közleményében azt írta, hogy egyszer már sikeresen perelte a Miniszterelnökséget a Századvég-tanulmányokért, de a Miniszterelnöki Kabinetiroda ismét akadályt állított a HVG újságírója elé, aki egy éve újabb századvéges anyagokat szeretett volna megismerni.

Bár közérdekű adatokról van szó, amelyek megismerhetőségét mindenki számára biztosítani kell, Rogán Antal tárcája az igényelt adatok egy részét egyáltalán nem akarta kiadni, másik részéért pedig közel negyedmillió forint költségtérítést kért a TASZ ügyfelétől. A jogvédők szerint a költségtérítés azért különösen abszurd, mert az adatokat nem küldték volna el, csak betekintési lehetőséget biztosítottak volna az újságírónak, aminek helyszínét és időpontját csak azután közölték volna vele, ha már befizette a költségtérítést.

Az iratok megismeréséért indított perben májusban született elsőfokú ítélet: ebben a bíróság a szerződések és más anyagok költségtérítés nélküli kiadását rendelte el. A bíróság jelezte, hogy a kért adatok elektronikusan is rendelkezésre állnak, és nem látta bizonyítottnak, hogy a kigyűjtésük többletmunkát igényelne, vagy jelentős erőforrás kellene a személyes adatok kitakarásához. Az ítélet azt is kimondta, hogy mivel egy minisztériumhoz rendszeresen érkeznek közérdekű adatigénylések, ezek megválaszolását be kell építeni a munkarendbe.

Csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon, jogerős ítéletében helybenhagyta az elsőfokú ítélet rendelkezéseit, ki kell adni azokat a tanulmányokat, amelyek a bruttó 6,1 milliárd forintos keretszerződés felhasználásával készültek.

Kiemelt kép: Márton Péter, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója felszólal a társaság turisztikai konferenciáján a budapesti Larus rendezvényközpontban 2017. március 23-án. Fotó: MTI/Kallos Bea