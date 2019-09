Egészen hihetetlen ügyekbe keveredtek magyar polgármesterek

Lassan bemelegszik a kampány, és ami azt illeti, valóban megérett az idő az önkormányzati választásokra.

– Jó napot.

– Jó napot.

– Jó, hogy találkoztunk, szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről.

– Melyikről?

– Hát tudja, amelyik…

– Amelyik szántóföldet vett, és később eladta a százszorosáért.

– Nem.

– Amelyik féláron vett téglát?

– Nem.

– Amelyik négyszer adta el a szolgálati lakását?

– Nem.

– Amelyik diszkóbárt engedélyezett természetvédelmi területen a párttitkár fiának?

– Nem.

– Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára?

– Nem.

– Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a kádergyerekeknek?

– Nem.

– Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának?

– Nem.

– Amelyik lakásfelújítási alapból épített pártházat?

– Nem. Amelyiknél a múltkor voltunk.

– Ja, hát az a helyőbábonyi tanácselnök. Te jóisten, mi van vele?

– Azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendes ember.

Farkasházy Tivadar fent idézett jelenete harminc évvel ezelőtt hangzott el a Rádiókabaréban (Garas Dezső és Kállai Ferenc előadásában), és bár azóta tanácselnökök helyett már mi magunk választunk polgármestereket a települések élére, a párbeszédet ugyanúgy meg lehetne írni napjainkban is – csak éppen sokkal meghökkentőbb elemekből, és már nem is kellene a fantáziánkra hagyatkozni hozzá, elég végigböngészni a lassan mögöttünk hagyott önkormányzati ciklus híreit.

Természetesen nem állítjuk, hogy a magyarországi településvezetők többsége ne végezné tisztességesen a munkáját, ám mint alábbi összeállításunkból kiderül, akadnak jó páran olyanok is, akik nem mindig kezelik megfelelően a rájuk ruházott hatalmat. A skála széles a piti ügyektől a köztörvényes bűncselekményeken át az elképesztő pofátlanságokig.

Csonttörés, rongálás, garázdaság

A legutóbbi, 2014-es önkormányzati választás után igazán nem kellett sokáig várni az első polgármesterbalhéra. Gádoroson a szavazás éjszakáján garázdaság miatt bilincsben vitték el a rendőrök az újonnan megválasztott faluvezetőt, Maronka Lajost, aki egy borosüveggel hangoskodva ünnepelte győzelmét az utcán az egyik volt önkormányzati képviselő háza előtt.

Máshol sem feltétlenül fehérgalléros bűnügyek révén került szembe a törvénnyel egy-egy településvezető. A tiszacsegei polgármester, Szilágyi Sándor például egy 80 éves férfi orrát törte be egy régi, halastó körüli vita folyományaként.

Te szemét pesti köcsög, mit osztod itt az észt ezeknek a buta parasztoknak?

– tette fel az alighanem költőinek szánt kérdést a Nógrád megyei Tolmács polgármestere, Hajnis Ferenc haragosának, majd később le is fejelte őt, amitől a férfi orrcsonttörést és agyrázkódást szenvedett. Hajnis azt nehezményezte, hogy a helyiek egy részének nem tetszett, hogy önkényesen átnevezett több belterületi utcát, és az Átlátszó szerint a polgármester azt sejtette, hogy a tiltakozókat a sértett segíti a háttérből. Tettéért félmilliós pénzbírságot rótt ki rá a Balassagyarmati Járásbíróság, hivatalát azonban megtarthatta.

Politikai ellenlábasaival szembeni eltúlzott fellépéssel gyanúsították Nyékládháza fideszes vezetőjét is, a Jobbik mezőkövesdi tagjai legalábbis nyilvánosságra hoztak egy felvételt, amin az látható, hogy valaki éjszaka fekete festékkel mázolja le a párt egyik óriásplakátját, amikor pedig az illetőt megpróbálták felelősségre vonni, beszállt egy autóba. A sofőrt a felvételen nem látni, de a rendszám alapján beazonosították, hogy a jármű Surmann Antalé, aki akkoriban még alpolgármesterként tevékenykedett a közeli városban. Surmann a Magyar Nemzet megkeresésére „kitalálmánynak” nevezte a plakátrongálás vádját, pár hónappal később pedig polgármesterré lépett elő, miután független elődje lemondott a posztjáról.

Alsószentmárton polgármestere, Budai László ugyancsak tagadta, hogy két éve bántalmazta volna a szomszédos Drávapiski polgármesterét, aki szerinte magától esett el, a fenyítésről készült felvétel azonban nem egészen erről tanúskodik.

A megtámadott Mali Zoltánt a polgármester és társai egy üzleti vita betetőzéseként úgy megverték, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni, Budai ellen csoportos garázdaság a vád. Legalábbis az ebben az esetben, a polgármesternek ugyanis egy másik ügye is van a bíróságon, abban nemrégiben felfüggesztett börtönbüntetésre és 1,2 milliós vagyonelkobzásra ítélték első fokon, amiért a megválasztása után a feleségét bízta meg az önkormányzati épület takarításával, a napi két órás munkáért azonban az asszony teljes munkaidős, nettó 130 ezer forintos fizetést kapott, 2014 és 2016 között összesen csaknem 2,5 millió forintot.

Uzsorázás, játékpénz, magáncélú közmunka

Többször összeütközésbe került a törvénnyel Csörnyeföld polgármestere, Simon Zoltán is, aki ellen 2016-ban azért emeltek vádat, mert közmunkásokat dolgoztatott a szőlőjében, egy évvel később pedig ittas vezetés miatt állt a bíróság elé, noha a jogosítványát már korábban bevonták ugyanebből az okból.

Szabadon jár-kel viszont hatalmas BMW-jével a faluban Nyírpilis polgármestere, korábban viszont nyolc hónapot ült előzetesben, és továbbra is uzsorázással, csalással és zsarolással vádolják, következő tárgyalása októberben lesz. Beri Róbertet azután vitték el, hogy a vád szerint két különböző embernek is eladott egy olyan ingatlant, ami nem is volt az övé, de szívesen „segített” havi 50 vagy azt meghaladó százalékos kamatra biztosított hitelekkel is a megélhetési gondokkal küzdő helyeiken. Kérdés azonban, megáll a majd a vád a bíróság előtt, ahol a sértettek nem jelentek meg az első tárgyaláson. Az egyetlen kivétel a Berit lebuktató hangfelvétel készítője volt, vallomását azonban visszavonta, később azt mondta, fenyegetés hatására tett így, végül mégis a polgármesternek kedvezően vallott – derült ki az Abcúg riportjából. Nyírpilisen jelenleg 140-en dolgoznak a közmunkaprogramban, az Index szerint ez a függőségi rendszer magyarázza, hogy a falu összezár a polgármester mögött.

Sajátos módszerrel igazgatta faluját Túrricse 16 éve hivatalban lévő ura, Garda Endre is, aki 2015-től több mint egy éven át nem pénzben, hanem saját nyomtatású „utalvánnyal” fizette a közmunkásokat. A polgármester pályázati pénzből, tehát saját tőke nélkül nyitott egy szövetkezeti szociális boltnak nevezett üzletet, ott lehetett vásárolni a kiosztott jegyekkel. Bár sok termék kétszer annyiba került, mint egy hipermarketben, a faluban nem volt többé verseny, hiszen a közmunkások és a segélyezettek a jegyrendszerben csak a polgármester drágább boltjában tudtak vásárolni. A helyiek végül feljelentették a Gardát, akit hivatali visszaélés gyanújával hallgattak ki, később azonban elálltak a gyanúsításától. A polgármester mindenkit beperelt, aki feltűnt a Hír Tv róla szóló riportjában, a fellázadt közmunkások szerint pedig többük nem kapott munkát ezután, egy nő hangfelvételt is bemutatott arról, hogy a településvezető kijelentette, csak a bírósági ügy után dolgozhat újra.

Vadászat a szomszéd kutyájára, fantomok a faluban

Szakony polgármestere, Farkas Gyula a nyár elején egy osztrák férfivel vadászott, ezzel egy időben egy közeli birtok tulajdonosa egy dörrenést hallott, majd a fia kutyájának keresésére indult. A vadászlesnél a vadaknak kirakott konyhai maradék mellett friss vérnyomot látott a földön, biztos volt benne, hogy az ott tartózkodó két vadász lőtte le a kutyát, ők azonban ezt tagadták. A férfi viszont nem hagyta annyiban, átkutatta a helyszínt, és csalán közé bedobva talált is egy vastag szürke zsákot, benne az agyonlőtt állattal. A zsákkal ezután elment a polgármesterhez, aki akkor érkezett meg fekete terepjárójával.

Az első reakció még mindig a bociszemű tagadás volt. Aztán mikor a motorháztetőre tettem a zsákot benne a kutyával, akkor elcsendesült. Mondj már valamit te szemét! Üvöltöttem. Csak annyit mondott halkan, hogy szégyellem magam

– idézte fel a történteket. A polgármestert a sajtónak sajnos nem sikerült elérni az eset után, mert hosszabb nyári szabadságra utazott.

A hasonló nevű, de Szakonytól félezer kilométerre eső Szakoly polgármesterét közokirat-hamisítás bűntettében marasztalta el a Nyíregyházi Törvényszék, Szűcs Gabriella közreműködésével többen olyan lakcímre jelentkeztek be a településen, ahol soha nem laktak.

Nem a település vonzó adottságai miatt nőtt kétszáz fővel Újszentivánon sem a választásra jogosultak száma 2010 és 2014 között, az ügyészség szerint itt ugyancsak a polgármester, Putnik Lázár jóvoltából jutottak fiktív lakcímhez honosított állampolgárok. Hasonló történt Tiszaszigeten is, ahol a fideszes Ferenczi Ferencet ítélhetik el. Az ügyészség szerint a két településvezető összesen 142 esetben asszisztált fiktív lakcímbejelentéshez, egyikük maga is aktívan írta alá a szállásadói lapokat, másikuk pedig szállásadókat beszélt rá az aláírásra.

Kopaszok, menekültek, negatív energiák és nőtlenségi adó

Egy-egy ilyen hír persze nem kelt nagy feltűnést, Herceghalom alpolgármestere ezzel szemben egy sokkal kiszámíthatatlanabb húzással hívta fel magára nemrégiben a figyelmet, amikor a 444 cikke szerint legletteltette a helyi kápolna milliókért restaurált falait. A húszmilliós felújítás keretében a boltív és a szentély falfelületeit korábban feltárták, konzerválták, és a megtalált színeket korábban kiegészítették, a falfelületeken kézzel, ecsettel hetekig dolgoztak. A tervek szerint adományok segítségével a későbbiekben visszafestették volna az alakokat és az angyalokat, a hosszadalmas pepecselés helyett azonban jött Makay István, és minden újra szép fehérben pompázott.

Herceghalom egyébként három évvel ezelőtt is fókuszba került, hiszen a polgármester felesége, Erdősi Lászlóné volt az, aki 2016 februárjában 15-20 kopasz férfi segítségével megelőzte népszavazási kérdésével az MSZP-t a Nemzeti Választási Irodánál, imigyen mattolva a magyar demokráciát. Az eset után a polgármestert megrohamozta a média, amire ő ekképpen reagált:

Ugyancsak belekeveredett a nagypolitikába Őcsény polgármestere, Fülöp János, igaz, nem érdemtelenül. Egy 2017-es falugyűlésen a polgármester polgári engedetlenséget javasolt a jelenlévőknek, akik amiatt aggódtak, hogy egy helyi panziótulajdonos olyan menekülteket akart vendégül látni, akik egyébként oltalmi státuszt kaptak a magyar államtól. Fülöp azt tanácsolta, hogy helyiek vegyék körbe a házat és akadályozzák meg a menekültek bejutását. Az indulatok elszabadultak, másnap reggelre ismeretlenek kiszúrták a panziótulajdonos autójának kerekeit, a történtekből országos botrány kerekedett, Fülöp pedig lemondott posztjáról – hogy aztán kevesebb mint három hónappal később újra megválasszák.

Megpróbálkozott a cikluson belüli újrázással Álmosd volt, fideszes polgármestere is, akinek 2017 októberében a bíróság szüntette meg a tisztségét, miután megállapította, hogy Köteles István korábban nyolc meg nem tartott rendezvény költségeit próbálta elszámolni, nem önkormányzati rendezvényeket finanszírozott az önkormányzat pénzéből, túlszámlázta a beszerzett élelmiszereket, képviselő-testületi határozat nélkül vett fel nettó 293 ezer forint jutalmat, sőt egy elszámolás során egy televízióról és egy forróvíztárolóról szóló számlát is bemutatott, amelyekről kiderült, hogy mindkettőt otthon használja. Mindez azonban nem akadályozta meg a politikust, hogy felmentése után két és fél hónappal újra elinduljon a posztért, és 22 százalékkal még így is második lett az időközi választáson.

Nagyvonalúan bánt a rábízott közös pénzzel az abai polgármester, Kossa Lajos is, aki 9,5 millió forint vásárlási előleget vett fel elszámolás nélkül, összesen pedig 10,7 millió forint tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben, ám mivel ezt később visszafizette, megúszta egy fegyelmi eljárással. Kossa mégsem ezzel tett szert országos hírnévre, hanem hogy tibeti hangtállal és gyertyagyújtással küzd a negatív erők ellen a testületi üléseken, valamint ezek egyikén négy üres széken jelképesen az asztalhoz ültette Széll Kálmánt, Mahatma Gandhit, Martin Luther Kinget és a Dalai lámát is.

Szelleműzés Kossa Lajos döntése alapján szelleműző szeánsszal színesednek innentől az abai képviselő-testület hivatalos ülései.Képviselő-testületi ülés – 2019. január 23. AbaLegjobb mondatok sorozat 3.#kossa #aba_varos #aba #szellemek Közzétette: Abai Hírek – 2019. február 8., péntek

Furcsa ötletekben Tázláron sincs hiány, bár Bán Róbert fideszes polgármester javaslata akár progresszívnak is mondható, hiszen már évekkel a családvédelmi akcióterv előtt nőtlenségi adót akart bevezetni a településen a gyerekszám csökkenése miatt.

Első a család

A magyar kriminalisztika történetében egyedülálló esetnek nevezte a rendőrség, hogy évekig egy bűnmegelőzési egyesület árulta a drogot a Balaton partján. Ráadásul, mint nyár elején megtudtuk, az ügyben volt még egy erőteljes csavar: a kábítószert hat-hét éven át árusító civil szervezetet a balatonszemesi polgármester, Takács József veje, az azóta őrizetbe vett E. István vezette, az önkormányzat pedig rendszeresen támogatta, sőt a drogszállítására használt 6,4 millió forintos terepjáróhoz is a község segítségével jutott hozzá az egyesület.

A családi szálak persze nem csak itt szövik át az önkormányzati munkát. Tállya polgármestere például elég határozottan szem előtt tartotta hozzátartozója érdekét, amikor csak úgy engedte, hogy külföldi vállalkozó borüzemet építsen, ha a beruházó az ő nevelt fiának a cégével dolgoztat. A vád szerint Osika József személyesen állította le az építkezést, a munkásokat pedig elzavarta, amikor kiderült, hogy nem a fiát bízták meg a munkával. Egy helyi férfi az RTL Klub Híradójának azt állította, a faluban minden munkát a polgármester fia kap, az ügyészség pedig 5 év letöltendő börtönbüntetést kért Osikára, aki még 2011-ben azzal is bekerült a hírekbe, hogy összeverekedett két, vaddisznótelepet működtető nővel.

Ugyancsak helyi beruhazásokból gyarapodott Szabó József fideszes polgármester és családja, akiknek Szigetszentmiklós új ipari parkja és az M0-s lehajtóját magába foglaló projekt vált a hasznára. A beruházáshoz szükséges földek közül ugyanis sok a polgármester, a felesége és a nővére tulajdonában van, az átminősítés után pedig a telkek a többszörösüket érik, ami több száz millió forintos bevételt jelenthet Szabóéknak.

A házastársak egymás iránti megbecsülésére láthattunk szép példát Nyírbogátban, ahol a települést 13 évig vezető fideszes Simon Miklós országgyűlési képviselősége okán búcsúzott polgármesteri székéltől. Posztján felesége, Simonné Rizsák Ildikó váltotta, aki megválasztása után rögvest indítványozta, hogy férje öthavi végkielégítésként bruttó 3,67 millió forintot (ki nem vett szabadságai után pedig 2,147 millió forintot) kapjon a költségvetési tartalékból, amit meg is szavazott a képviselő-testület. A megyei főügyészség később arra jutott, hogy a döntéshozók tévesen értelmezték a jogszabályokat, amelyek alapján a végkielégítésről döntöttek, így Simon visszafizette a pénzt.

A jól elvégzett munka utólagos honorálása ugyanakkor még mindig könnyebben magyarázható, mint az a kabai eset, amikor előre megszavaztatott magának 2,6 millió forintnyi jutalmat 2015-re a fideszes polgármester. A helyi jegyző szerint ez nem volt ellentétes a jogszabályokkal, mert feltételekhez kötötték, hogy Szegi Emma mikor kapja meg a pénzt, csakhogy a szavazás idején még döntötték még el, hogy mik ezek a feltételek.

Hasonlóan élelmes volt Jászberény fideszes polgármestere, aki még 2015-ben írt ki pályázatot egy 84 négyzetméteres lakásra, elindult rajta, és láss csodát, nyert. A két és fél szobás lakásért – mely a néhai Népszabadság szerint a város legjobb lakáscélú ingatlanja – rezsivel együtt havi 55 ezer forintos lakbért kért az önkormányzat, az ötéves bérleti jogot elnyerő Szabó Tamás pedig azzal előzte meg a lakásért szintén jelentkező háromgyerekes családot, hogy ők csak kéthavi kauciót ajánlottak, míg a polgármester hármat.

Szabó Tamás aztán idén nyáron is hallatott magáról, mégpedig egy olyan média-munkacsoport megalapításával, amelynek feladata – a polgármester megfogalmazásában – a helyi sajtó kontrollálása, és amelynek vezetője Magyar Demokrata és a 888 szerzője, a Hír TV állandó szereplője, Szentesi Zöldi László, aki a jászberényi önkormányzat sajtóreferense is egyben.

„Mint egy őrült vadkan”

Némi kontroll ráfért volna Tyukod polgármesterére, Czibere Józsefre is, akit 2017-ben jelentett fel molesztálásért az önkormányzat egyik anyakönyvvezetője. Németh-Kiss Pálma az RTL Klubnak elmondta, hogy az eset előtt a polgármester három hónapon keresztül zaklatta és azzal zsarolta, hogy bármikor kirúghatja őt és az óvodában dolgozó lányát is, utóbbit később meg is tette. Aztán egy napon a nő elmondása szerint Czibere beszorította és fogdosni kezdte őt a munkahelyén, csak egy éppen a szobába lépő kolléga miatt tudott szabadulni a szorult helyzetből.

„Rámkattant, mint egy őrült vadkan, teljesen felhevülve” – mondta az előző évben özveggyé lett anyakönyvvezető, akit az eset után valósággal őriztek a kollégái, tudván, hogy a polgármester újra próbálkozni fog. Szerinte ugyanis Czibere több kolléganőjét is zaklatta már korábban, de ők inkább elhagyták a hivatalt feljelentés helyett. A rendőrség előbb bűncselekmény hiányában lezárta az ügyet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azonban elrendelte a nyomozás folytatását, a poligráfos vizsgálat pedig igazolta, hogy az anyakönyvvezető igazat mondott, derült ki a 168 Óra a birtokába került szaktanácsadói nyilatkozatból.

A két éve húzódó ügyben Tyukod korábbi jegyzője tanúkénti kihallgatása során elmondta, hogy a polgármester többször utasította, hogy szüntesse meg Németh-Kiss Pálma munkaviszonyát, amit ő elutasított, válaszul Czibere őt is elbocsátással fenyegette. Az anyakönyvvezető azt is állítja, hogy a polgármester le akarta szorítani az útról autójával, sőt a kocsija gumijába szöget ütöttek, lánya autóján az ékszíjat vágta el valaki, háza hátsó kertjének kapuját pedig kétszer szándékosan összetörték. A rendőrség így már kényszerítés, hivatali visszaélés, közúti veszélyeztetés és rongálás gyanúja miatt is nyomoz, ezeket az ügyeket azonban elkülönítették a szeméremsértés gyanúja miatt folyó eljárástól.

A fenti vádak közül több felmerülhet azzal a meg nem nevezett alföldi falut vezető fideszes polgármesterrel kapcsolatban is, aki állítólag orális szexet kért egy pár ezer forintos kölcsönért cserébe egy gyermekét egyedül nevelő asszonytól. A Népszava riportja szerint a nő kétezer forintot kölcsönért ment a polgármesterhez, aki a kocsmába hívta, majd ott azt mondta neki, hogy 15 ezer forintot ad neki a szexuális szolgáltatásért cserébe.

A nő azt állítja, hogy a polgármester előbb a privát vécéjébe küldte, ahova a településvezető két embere követte, akik neki dolgoznak a kocsmában. Az asszony megfogalmazása szerint a „dolgot megtette”, majd kiment, újból leült egy székre és várta a pénzt. Hamarosan kiderült, hogy a vécébeli jelenetet felvették és közreadták. Ráadásul a pénzt se kapta meg, kidobták a kocsmából és még utána is köptek. A kormánypárti polgármester nem válaszolt a Népszava kérdéseire, az asszony pedig feljelentést tett személyiségi jogainak megsértése miatt.

Ennyi hülye vén kurvát

– mondta a bekapcsolva hagyott mikrofonba Szolnok fideszes polgármestere, Szalay Ferenc, miután meghallgatta a parkolóépítés ellen tiltakozó lakók képviselőjét egy 2016-os testületi ülésen. Később elnézést kért a „magánbeszélgetés” részének szánt mondatért, viszont már a felvetést sem értette, hogy miért kellene lemondania.

Nem csoda, hogy Szalay nem tudott koncentrálni, hiszen nagyon kevés pihenés jutott neki a korábbi években. 2015-ben például 3 millió forintot vett fel azért, mert 119 napnyi szabadságot nem vett ki. Más polgármesterek is előszeretettel váltották pénzre a pihenőidőt: Bácskay János ferencvárosi polgármester például 2,5 millió forintot kapott 98 ki nem vett nap után, Székesfehérváron Cser-Palkovics Andrásnak 119 napért 1,7 millió forint járt.

Akik már nem mérethetik meg magukat októberben

Nincs már alkalma ugyanakkor a megfeszített önkormányzati munkára a KDNP-s Szabó Ferencnek, Körmend egykori alpolgármesterének, 2017-ben ugyanis lemondott, miután kiderült, hogy az 56 éves politikus viszonyt folytatott egy 16 éves lánnyal, aki a tanítványa volt a helyi általános iskolában.

Szintén nem tölthette ki mandátumát a 2014-ben a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott Kolics Gábor Heresznye polgármestereként, miután 2017 tavaszán jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amiért társaival egy hamis végrendelettel szerezte meg egy elhunyt vízvári férfi hagyatékát.

Ugyancsak búcsúznia kellett a közszolgálattól Veres Margitnak, aki tavaly tavaszig volt Balmazújváros független polgármestere, ám akkor hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Veres Margit Tiba István fideszes országgyűlési képviselő, korábbi polgármester mellett volt jegyző, amikor vádirat szerint 2012-ben elfogadott el 400 ezer forintot és egy gépkocsit egy vállalkozótól, aki az általa épített rendezvénycsarnokhoz szeretett volna 180 millió forint állami támogatást szerezni. Más kérdés, hogy Veres egy májusi hír szerint több mint egy évvel az ítélet után sem vonult börtönbe, miután kegyelmi kérvényt nyújtott be a köztársasági elnökhöz, és a döntésig kérte a jogerős büntetés végrehajtásának elhalasztását, így semmi nem gátolta abban, vezető fideszes politikusok társaságában tűnjön fel Romániában.

Ahogy Veres Margit a szabadságot, olyan nehezen engedte el a közhatalmat a gyömrői Gyenes Levente, akit a kecskeméti számlagyárként ismerté vált büntetőügyben adócsalás és magánokirat-hamisítás ítéltek kilenc hónap felfüggesztett szabadságvesztésre. Gyenes akkor lemondott, az időközin azonban újra elindult és kétharmaddal nyert, míg végül méltatlannak mondta ki a bíróság a polgármesteri címre. Távozása után a képviselőtestület jóvoltából egy díszpolgári címmel vigasztalódhatott. A hírek szerint októberben visszavenné korábbi tisztségét.

Hasonlóan ragaszkodott a polgármesterséghez Madácsi Imre, akit még a Fidesz-KDNP színeiben választottak meg Kisléta élére, egy évvel később aztán egy év felfüggesztettre ítéltek, amiért cipőipari cégeivel közel 200 millió forint állami támogatást vett fel megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, de a megígért minimálbér helyett jó, ha 30 ezer forintot fizettek havonta a dolgozóknak. Mivel Madácsi nem távozott magától, a bíróság őt is méltatlanság miatt fosztotta meg posztjától, amelyért a 2016. áprilisi időközin újra elindult, és immár függetlenként megint diadalmaskodott. Csakhogy közben egy másik ügyben is eljárás indult ellene, és folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel rendjének megsértése miatt négy és fél év börtönre ítélték. A polgármester azonban a rácsok mögött sem volt hajlandó lemondani a település irányításáról, amiről végül 2017 januárjában feszítette le a Nyíregyházi Törvényszék.

Akik nem hagyják magukat

Demecser fideszes polgármesterének, Váradi Lászlónak ezzel szemben mindeddig sikerült a felszínen maradnia, noha 2017 őszén még saját párttársainak támogatásával függesztették fel tisztségéből. Idén tavasszal aztán kiderült, hogy a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja mellett immár költségvetési csalás gyanúja miatt is nyomoznak az önkormányzatnál.

A Magyar Hang tavaly cikksorozatban mutatta be Váradi és a képviselő-testületi tagok viszonyát, illetve a városvezető ügyeit. Például azt, hogy bár a polgármesteri tisztség betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat leadása, Váradi kitöltetlen, üres nyilatkozattal vezette a négyezer lelkes várost. Előfordult olyan is, hogy a polgármester az éj leple alatt az önkormányzat ipari csarnokát a felesége nevére írt cég telephelyén állíttatta fel, s ezen a telepen vágták le – engedély nélkül – az önkormányzat által nevelt és a közkonyhára szánt disznókat is. Arról is írtak, hogy iratokkal igazolhatóan hivatali visszaélés gyanúját felvetően utalványoztatott pénzt a helyi óvodát építő cégnek, a beruházáson mellesleg a közmunkásokat dolgoztatták.

2016 őszén Csepreg fideszes vezetőjét is felfüggesztették tisztségéből, mert a képviselőtestület szerint többször súlyosan megsértette tisztségéből adódó kötelezettségeit, valamint falhatalmazás és utólagos beszámolás nélkül, a város kötelező feladatainak ellátását veszélyeztetve, önkényesen rendelkezett a közpénzekkel. A három héttel később rendezett időközi választást aztán az immár függetlenként induló Vlasich Krisztián ismét megnyerte, így egy év múlva már arra csodálkozhatott rá az ország, hogy egy kormányzati pénzből felújított út átadóünnepségén óvodásokat térdepeltettek a hideg aszfaltra Csepregen. Az eseményen beszédet mondó polgármester utóbb azzal védekezett, hogy az aszfaltra szalmát tettek, és forró teával várták a kicsiket.

Nem zavartja magát a Heves megyei Kompolt független polgármestere, Balázs Zoltán sem, aki 1998 óta minden alkalommal megnyerte a választást, igaz, a 2014-ben csupán egyetlen szavazattal. Kampányát azonban nem a megszokott módon folytatta, a Hír Tv kamerája előtt több roma család is állította, hogy pénzt kaptak a polgármestertől azért, hogy rá szavazzanak. Az ügyészség hét rendbeli választás rendje elleni bűntettel vádolta meg, és bár a teljes cikluson áthúzódó per alatt több tanú is váratlanul visszavonta terhelő vallomását, három esetben így is rábizonyították a szavazatvásárlást. Jogerős ítéletében tehát a bíróság gyakorlatilag kimondta, hogy Balázs csalással lett polgármester, de ezzel együtt is csak megrovást kapott, így októberben hatodszor is elindulhat a posztért.

Mindent egybevetve talán nem túlzás kijelenteni, hogy valóban megérett az idő az önkormányzati választásokra. Más kérdés, hogy a mindennapi életünket mennyire képes alakítani a helyi vezetés az országos politikához képest. Istenmezeje polgármestere, Nagy Péter például eléggé elkeseredetten nyilatkozott erről a Kékes Online-nak az országgyűlési választások előtt.

A politikusokat csak a pénz és a hatalom érdekli. Most az ikszért kinyalják a seggünket, de utána leszarnak minket, mert mi, emberek nem számítunk. Addig dolgoztatnak minket, míg megdöglünk. Mindent 46-szor ellopnak, mi mindenképpen veszítünk. Itt csak kiválasztott, polihisztorok és strómanok érvényesülhetnek. Mi beikszeljük őket, ők meg kiikszelnek minket. Jelenleg nincs olyan párt, akire szívesen rábíznám az ország vezetését. Itt minden arról szól, hogy ki a legnagyobb geci, undorító, amit művelnek, olyan, mint egy rossz pornó. Szegény Magyarország! 600 éve szívunk. Vasárnap mindenki szavazzon a józan esze szerint! Mi itt, Istenmezején, a halál fasza után egy méterrel nem számítunk, és ez a vidék legnagyobb részére igaz.

Persze nem mindenki ilyen pesszimista, és a városvezetésnek sem kell feltétlenül botrányokról szólnia. Martfűn például állítólag annyira rendben van minden, hogy azt még el is rappelte jókedvű polgármester, Papp Antal.

