Lewis Hamiltonnak három körig tartott az Egyesült Államok Nagydíja

A harmadik körben kiesett az Egyesült Államok Nagydíjáról Lewis Hamilton.

A brit pilótának már az időmérőn is komoly gondjai akadtak, a felfüggesztésre panaszkodó hétszeres világbajnok az utolsó előtti idővel zárt magyar idő szerint hajnalban. Ezek után a versenyen nem rajtolt rosszul Hamilton, de nagyon nehezen kormányozta az autót, a harmadik körben pedig elvesztették a hátsó kerekek a tapadásukat. Hamilton így a sóderágyban kötött ki és fel kellett adnia a futamot.

Lewis Hamilton said the only option for him was to start from the pits so they could change a car that was undriveable.

Mercedes refused to change it. Hamilton started from P17, gaining five positions before the hard tyres gave out after two laps. pic.twitter.com/l0Wx4CezAP

