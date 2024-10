Kettős győzelmet aratott a Ferrari Austinban, de Norris és Verstappen csatájára emlékszünk majd

Charles Leclerc nyerte vasárnap az Egyesült Államok Nagydíját.

Kaotikus rajttal kezdődött minden, az első két helyről induló Lando Norris és Max Verstappen csatáját kihasználva Leclerc az élre ugrott, Carlos Sainz pedig a harmadik helyre vetődött be. A harmadik körben azonban kisodródott a kavicságyba Lewis Hamilton, így egyrészt kiesett, másrészt a biztonsági autó érkezésével közel került egymáshoz a mezőny.

Nem álló rajttal folytatódott azonban a küzdelem, Leclerc pedig jól választotta meg, mikor taposson a gázba. Az élmezőnyből Sainz ment ki friss gumiként elsőként, ekkor már Leclerc jócskán vezetett, majd a riválisok közeledését látva a Red Bull is kiküldte Verstappent. A dominó beindult, de komoly átrendeződés nem alakult ki.

Viszonylag csöndesen haladt tovább a futam, a két Ferrari tükörsimán hozta a futamát, de a hajrához közeledve Norris szépen lassan beérte riválisát. Ebből aztán szédületes csata kerekedett, a brit a 46. körben kezdte támadni a világbajnoki címvédőt, de újra és újra kifogott rajta Verstappen.

Végül az 52. körben mindkét autó kisodródott, Norris a pályán kívülről előzte meg Verstappent, amiért viszont időbüntetést kapott, így aztán kénytelen volt beérni a negyedik hellyel. Verstappen összességében így három pontot hozott Norrison a világbajnoki versenyben.

Érdemes kiemelni George Russell teljesítményét is, aki a boxutcából rajtolt, időbüntetést kapott Valtteri Bottas leszorítása miatt, mégis a hatodik (!) helyre behozta a Mercedest. Az utolsó körben ráadásul Sergio Pérezt is levadászta. Franco Colapinto is pontszerző helyen zárt, sőt a Daniel Ricciardo helyére beültetett Liam Lawson is, így aztán igazán emlékezetesre sikerült a texasi száguldozás.

Kettős sikerével a Ferrari 8 pontra felzárkózott a Red Bull mögé a konstruktőri világbajnokságon, amelynek pedig 40 egység a hátránya az éllovas McLarenhez képest.