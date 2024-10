„Muszáj nekünk nyerni, vagy kolostorba vonulok” – Ganxsta is színre lép a rap tehetségkutatóban

Én úgy vagyok valahogy underground, hogy közben tök mainstream vagyok, mint figura. Mert a piripócsi nagymamák is tudják, hogy a Ganxsta kicsoda

– összegzi pályája kettősségét Ganxsta Zolee, aki a második epizódban Beton.Hofi segítségével toborozza hatfős csapatát Budapesten. Menet közben utóbbi is megosztja tapasztalatait a válogatóra érkezőkkel, például azt, hogy miként segíthetnek a versenyhelyzetek a fejlődésben:

Én azért pesszimista szoktam lenni, de ezt a fajta pesszimizmust legyőzve mertem én is kilépni az úgynevezett fényre. Nekem is segített az, hogy részt vettem versenyen, ahol szakmai zsűri is volt.