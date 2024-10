Egy baráti társaság 1968 óta minden csütörtökön megiszik egy korsó sört

Nagyon, nagyon ritka, hogy kihagyjunk egy csütörtököt

– mondja a BBC-nek annak a baráti társaságnak az egyik tagja, akik 1968 óta minden csütörtökön találkoznak, hogy megigyanak egy korsó, pontosabban pint sört. Szinte vallásosan ragaszkodik a csütörtöki találkozóhoz a hat barát: Paul Haynes, Bill Munden, Ken King, Peter Thirlwall, Brian Ayres és Dick Cotton.

Vannak köztük, akik focibolondok, vannak, akik ki nem állhatják, nagyon különbözőek a politikai nézeteik is, de tudják hol vannak a határaik. Az 56 év alatt olyan vitájuk azért volt, ki állja a következő kört.

Régen még három kör sör is elfogyott, ma már inkább csak kettő, vannak, akik idők folyamán áttértek az alkoholmentesre is. De közben gyarapodtak is, összesen 17 gyerekük, 33 unokájuk és hat dédunokájuk született.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon BBC News (@bbcnews) által megosztott bejegyzés

Ken King és Paul Haynes voltak az „alapítók”, mikor az egyetem alatt, ha éppen nem kellett tanulniuk, elmentek golfozni, majd utána ittak egy sört. Bár a tagokból volt, aki időközben lemorzsolódott, van, aki pedig csatlakozott, a szokásból hagyomány lett. Azzal viccelődnek, hogy aki valamilyen okból mégis kimarad, annak írásos magyarázatot kell adnia, mint a kisiskolásoknál a szülők teszik.

Talán, ha kéttucatnyi találkozó maradt el a több mint fél évszázad alatt, vélik a nyolcvanas éveik elején járó férfiak. Volt, mikor 2-3 éven keresztül tényleg nem maradt ki egy csütörtök sem.

Volt, mikor a fociról és a szexről beszélgettünk, ma már inkább a prosztatáról és a nyugdíjról

– viccelődött Thirlwall.

Sheffield és Rotherham kocsmáiba jártak az évtizedek alatt, a legtöbb törzshelyükről azért álltak tovább, mert azok bezártak.

Azt mondanám, hogy átlagosan kilenc évet töltünk egy kocsmában

– mondta Thirlwall.

A koronavírus, illetve az emiatt bevezetett lezárások se szakíthatták meg a találkozók sorát, abban az időszakban virtuális kocsmaesteket tartottak a Zoomon keresztül. Havi egy alkalommal még mindig megtartják online, mert a barátok közül vannak, akik távolabbra költöztek, olyanok is, akik egészen Ausztráliáig, Kanadáig.