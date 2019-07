Mostohaapja légycsapóval nevelte a kisfiút

Pénzbüntetéssel megúszhatja a bábolnai férfi.

A Komáromi Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés miatt nyújtott be vádiratot a bábolnai férfi ellen, aki házastársa gyermekét légycsapóval verte. A házaspár Bábolnán három gyermeket nevel.

Az egyik kisfiú 2017. szeptemberében lett elsős. Gond volt vele az iskolában, tanulási nehézségei is voltak. Az édesanya tavaly májusban az osztályfőnöktől tudta meg, hogy fia az iskolában bántalmazott egy kislányt. Odahaza számon kérte a gyermeket.

A kiabálást meghallotta a nevelőapa is, Dühös lett a fiúra, akinek a hátát egy műanyag légycsapó 1 centi vastag, 35 centi hosszú nyelével legalább háromszor megütötte. A 8 éves sértett lapockáján több bevérzés is keletkezett. A sérülések külön-külön és összességükben is 8 napon belül gyógyultak.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat a járásbíróság tárgyalás mellőzésével ítélje pénzbüntetésre.