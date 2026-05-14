A sírhely nem örök: így biztosíthatjuk szeretteink nyugalmát hosszú távon

Végső nyughelyet választani sosem könnyű – főleg, ha a gyászunk közepette kell ezt megtennünk egy szerettünknek. Noha sokan még életükben döntenek arról, hol szeretnének megpihenni, ha elhagyják ezt a világot, és előre megváltják sírhelyüket, ez nem minden esetben van így. Egy váratlan haláleset közepette például a családnak kell döntenie arról, hova és milyen módon temetik – egyáltalán temetik-e – a szerettüket, érzelmileg igencsak megterhelő körülmények között.

Mit jelent a sírhelyhasználati jog?

A sírhelyhasználati jog, mint fogalom sokak számára megtévesztő lehet, ám valójában annyit jelent, hogy egy meghatározott személy egy előre meghatározott időtartamra jogosultságot szerez egy sírhely használatára. Ez a jog kötelezettségeket és lehetőségeket biztosít: mint pl. a sírok gondozása, sírkő állítása, sírhelyen történő temetések ügyintézése és a lejáratkor ennek a sírnak a meghosszabbítását is beleértve. A jogosult személyét a sírhely megváltásakor rögzítik a temető nyilvántartásában, és alapvetően ő rendelkezik a sírhely felett, illetve ő dönthet annak további sorsáról vagy átadásáról. A sírhelyhasználati jog nem automatikusan öröklődik, hanem külön intézkedést vagy megállapodást igényel, ezért kiemelten fontos, hogy a családok tisztában legyenek a jogosultság pontos feltételeivel és nyilvántartásával.

Amennyiben elhalálozott a sírhely megváltója, a jogosultság a törvényes öröklés rendje szerint: gyermek, unoka, házastárs.

Amennyiben azonban valakinek még van élő rendelkezési joga, csak egyéb okokból (betegség, külföldön, vidéki tartózkodás ) akadályozza a jogok, kötelezettségek teljesítését, ezért inkább átadja hivatalosan ennek lehetőségét, az alábbi szempontok lehetnek mérvadóak annak eldöntésére családban ki rendelkezik a sírhely felett:

ki állt a legközelebb az elhunythoz

ki él a legközelebb a temetőhöz

ki tudja intézni az ügyeket hosszú távon

ki vállalja a sír gondozását, fenntartását

ki fizeti a megváltást vagy az újraváltást, illetve vállalja hosszú távon is a költségeket.

Fontos megjegyezni, hogy a jogosult végül mindig az a személy lesz, akit a temető nyilvántartásába bejegyeznek. A temető azonban nem dönthet szabadon, ha a hozzátartozók nem tudnak megegyezni, akár jogi jellegű vita is kialakulhat.

Hány évre szólnak Magyarországon a temetkezési helyek?

Hazánkban a koporsós sírhelyek használati ideje legalább 25 év. Meghatározott időre szólhat az urnasír, az urnafülke és az urnakripta is, ám ezek használati ideje 10 év. Ezzel szemben a sírbolt, azaz kripta bérleti joga 60 évre szól. Fontos hangsúlyozni, hogy a díszsírhelyek adományozása azonban nagyon ritka, speciális eset. Ilyesmi olyankor merül fel, ha az érintett jelentősebb életúttal rendelkezett és a főpolgármesteri megítélés alapján kerülhet rá sor.

Hogyan zajlik az újraváltás?

Az ügyintézés akkor válik esedékessé, amikor a korábban megváltott és vagy korábban már újraváltott használati idő a lejáratához közeledik. A temető üzemeltetője ilyenkor értesíti a jogosultat vagy a nyilvántartásban szereplő hozzátartozót, hogy lehetőség van a sírhely további fenntartására. A folyamat általában egyszerű: a jogosult felkeresi a temetőt vagy a fenntartó ügyfélszolgálatát, ahol egyeztetik a sírhely adatait, a lejárati időt és a meghosszabbítás feltételeit. Ezt követően a használati jog egy újabb időszakra meghosszabbítható, amiről a temető hivatalos nyilvántartást vezet. A folyamat részét képzi továbbá az újraváltási díj megfizetése is, utóbbi a temetőtől és a sírhelytípustól függően változhat.

Mi történik, ha az újraváltás elmarad?

Amennyiben a sírhelyhasználati jog lejár, és azt a jogosult nem váltja meg újra, a sírhely nem szűnik meg azonnal, de a temető nyilvántartása szerint „lejárt státuszba” kerül. A fenntartó ilyenkor általában értesíti a hozzátartozókat, és meghatározott türelmi időt biztosít arra, hogy megtörténhessen az újraváltás.

Ha erre nem kerül sor, általában nem rögtön, de a temető a jogszabályokban meghatározott rend szerint jogosulttá válhat a sírhely újrahasznosítására. Ez általában nem azonnali vagy automatikus folyamat, és jellemzően több év is eltelhet a lejárat és az esetleges újraértékesítés között.

Egy közeli hozzátartozónk elvesztésének feldolgozása, a gyász folyamata a szakemberek szerint is könnyebb, ha van olyan hely, ahol szimbolikusan újra találkozhatunk szerettünkkel, és tiszteleghetünk emléke előtt. A mi kultúránkban ennek természetes színhelyei a kegyeletteljes emlékezés körülményeire lehetőséget biztosító sírkertek

– fogalmazott a témában Harsányi Andrea, a Budapesti Közművek BTI temetkezési divíziójának főigazgatója, hozzátéve:

Emiatt is fontos, hogy szeretteink sírját hosszabb távon is fenntartsuk, úgy is fogalmazhatunk, hogy az újraváltás valójában az aktív családtagok tiszteletadása az előttük járó, már eltávozott generációk képviselői előtt.