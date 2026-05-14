A sírhely nem örök: így biztosíthatjuk szeretteink nyugalmát hosszú távon

Végső nyughelyet választani sosem könnyű – főleg, ha a gyászunk közepette kell ezt megtennünk egy szerettünknek. Noha sokan még életükben döntenek arról, hol szeretnének megpihenni, ha elhagyják ezt a világot, és előre megváltják sírhelyüket, ez nem minden esetben van így. Egy váratlan haláleset közepette például a családnak kell döntenie arról, hova és milyen módon temetik – egyáltalán temetik-e – a szerettüket, érzelmileg igencsak megterhelő körülmények között.
Mit jelent a sírhelyhasználati jog?
A sírhelyhasználati jog, mint fogalom sokak számára megtévesztő lehet, ám valójában annyit jelent, hogy egy meghatározott személy egy előre meghatározott időtartamra jogosultságot szerez egy sírhely használatára. Ez a jog kötelezettségeket és lehetőségeket biztosít: mint pl. a sírok gondozása, sírkő állítása, sírhelyen történő temetések ügyintézése és a lejáratkor ennek a sírnak a meghosszabbítását is beleértve. A jogosult személyét a sírhely megváltásakor rögzítik a temető nyilvántartásában, és alapvetően ő rendelkezik a sírhely felett, illetve ő dönthet annak további sorsáról vagy átadásáról. A sírhelyhasználati jog nem automatikusan öröklődik, hanem külön intézkedést vagy megállapodást igényel, ezért kiemelten fontos, hogy a családok tisztában legyenek a jogosultság pontos feltételeivel és nyilvántartásával.
Amennyiben elhalálozott a sírhely megváltója, a jogosultság a törvényes öröklés rendje szerint: gyermek, unoka, házastárs.
Amennyiben azonban valakinek még van élő rendelkezési joga, csak egyéb okokból (betegség, külföldön, vidéki tartózkodás ) akadályozza a jogok, kötelezettségek teljesítését, ezért inkább átadja hivatalosan ennek lehetőségét, az alábbi szempontok lehetnek mérvadóak annak eldöntésére családban ki rendelkezik a sírhely felett:
- ki állt a legközelebb az elhunythoz
- ki él a legközelebb a temetőhöz
- ki tudja intézni az ügyeket hosszú távon
- ki vállalja a sír gondozását, fenntartását
- ki fizeti a megváltást vagy az újraváltást, illetve vállalja hosszú távon is a költségeket.
Fontos megjegyezni, hogy a jogosult végül mindig az a személy lesz, akit a temető nyilvántartásába bejegyeznek. A temető azonban nem dönthet szabadon, ha a hozzátartozók nem tudnak megegyezni, akár jogi jellegű vita is kialakulhat.
Hány évre szólnak Magyarországon a temetkezési helyek?
Hazánkban a koporsós sírhelyek használati ideje legalább 25 év. Meghatározott időre szólhat az urnasír, az urnafülke és az urnakripta is, ám ezek használati ideje 10 év. Ezzel szemben a sírbolt, azaz kripta bérleti joga 60 évre szól. Fontos hangsúlyozni, hogy a díszsírhelyek adományozása azonban nagyon ritka, speciális eset. Ilyesmi olyankor merül fel, ha az érintett jelentősebb életúttal rendelkezett és a főpolgármesteri megítélés alapján kerülhet rá sor.
Hogyan zajlik az újraváltás?
Az ügyintézés akkor válik esedékessé, amikor a korábban megváltott és vagy korábban már újraváltott használati idő a lejáratához közeledik. A temető üzemeltetője ilyenkor értesíti a jogosultat vagy a nyilvántartásban szereplő hozzátartozót, hogy lehetőség van a sírhely további fenntartására. A folyamat általában egyszerű: a jogosult felkeresi a temetőt vagy a fenntartó ügyfélszolgálatát, ahol egyeztetik a sírhely adatait, a lejárati időt és a meghosszabbítás feltételeit. Ezt követően a használati jog egy újabb időszakra meghosszabbítható, amiről a temető hivatalos nyilvántartást vezet. A folyamat részét képzi továbbá az újraváltási díj megfizetése is, utóbbi a temetőtől és a sírhelytípustól függően változhat.
Mi történik, ha az újraváltás elmarad?
Amennyiben a sírhelyhasználati jog lejár, és azt a jogosult nem váltja meg újra, a sírhely nem szűnik meg azonnal, de a temető nyilvántartása szerint „lejárt státuszba” kerül. A fenntartó ilyenkor általában értesíti a hozzátartozókat, és meghatározott türelmi időt biztosít arra, hogy megtörténhessen az újraváltás.
Ha erre nem kerül sor, általában nem rögtön, de a temető a jogszabályokban meghatározott rend szerint jogosulttá válhat a sírhely újrahasznosítására. Ez általában nem azonnali vagy automatikus folyamat, és jellemzően több év is eltelhet a lejárat és az esetleges újraértékesítés között.
Egy közeli hozzátartozónk elvesztésének feldolgozása, a gyász folyamata a szakemberek szerint is könnyebb, ha van olyan hely, ahol szimbolikusan újra találkozhatunk szerettünkkel, és tiszteleghetünk emléke előtt. A mi kultúránkban ennek természetes színhelyei a kegyeletteljes emlékezés körülményeire lehetőséget biztosító sírkertek
– fogalmazott a témában Harsányi Andrea, a Budapesti Közművek BTI temetkezési divíziójának főigazgatója, hozzátéve:
Emiatt is fontos, hogy szeretteink sírját hosszabb távon is fenntartsuk, úgy is fogalmazhatunk, hogy az újraváltás valójában az aktív családtagok tiszteletadása az előttük járó, már eltávozott generációk képviselői előtt.
Online is lehet ügyintézni
A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divízió a sírhely lejárati évében a sírhely megváltásakor megadott lakcímre értesítőt küld, illetve a sírhelyre egy matricát is felhelyez, melyben felhívja a figyelmet az adott sírhely lejáratának közeledtére.
A legtöbben Mindenszentek, Halottak Napja időszakában gondolnak a sírhely újraváltásra, de fontos tudni, hogy a Budapesti Közművek személyes ügyfélszolgálatai az év minden napjain is várják az ügyfeleket.
Ha valakinek nincs lehetősége személyes ügyintézésre, akkor e-mailben is jelezheti újraváltási szándékát az info@budapestikozmuvek.hu címre küldött levélben. Az ügyfélszolgálatra beérkező megkeresésnek tartalmaznia kell a sírhely pontos adatait és a sírba temetett elhunytak nevét, temetési idejét. A Budapesti Közművek újraváltás esetén részletfizetésre is lehetőséget biztosít, segítve ezzel a hozzátartozókat.
A cikk a BKM szakmai együttműködésével jelent meg.