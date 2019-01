Kiderültek Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának a részletei

Kiderültek Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának részletei. Az egyházfő látogatásának részletes forgatókönyvéről Potyó Ferenc pápai prelátus, a gyulafehérvári római katolikus érsekség általános helynöke beszélt a Maszolnak.

Június elsején 11 órakor érkezne a pápa helikopterrel, zárt kocsiban viszik a szentmise színhelyére, és előzőleg az úgynevezett pápamobilon, nyitott kocsin körbejár, hogy minél közelebb, minél több hívőhöz kerüljön. A tervek szerint 11 óra 45 perckor kezdődne a latin nyelvű ünnepi szentmise, és annak keretében a pápának a beszéde, amit fordítanának természetesen magyar nyelven. A román szöveg – mivel nyilván kevesebb lesz az érdeklődő, vagy ha más román ajkúak akarják követni – valamilyen mobiltelefonos elérhetőségen lesz követhető. A szentmise után egy nagyon rövid, szűkkörű ebéd következik, mert a pápának nem az ünnepi asztal vagy az asztali ünnepség a fontos, hanem a hívekkel való találkozás, a lelkipásztori gondoskodásnak ez a formája, hogy köztük van, bátorítja, erősíti őket. Három órakor már megy is tovább, mert délután Iași-ban van programja

– mondta a pápai prelátus, hozzátéve, az előkészületbe a polgármesteri hivatal, Hargita Megye Tanácsa és más szervezetek is be fognak szállni, feltételezhetően a román kormány is, mert Csíksomlyó nem olyan, mint például Máriabisztrica, ami csodálatosan ki van építve, utakkal, járdákkal, közösségi összejöveteli helyekkel. A különleges eseményre készül egy szabadtéri oltár, mert az, ami van, nem felel meg. A pápai látogatásra természetesen meghívják a magyar püspöki kart is. A készületekről így nyilatkozott Potyó Ferenc:

Rengeteg dolog, utánajárás van, a vendégeknek, a híveknek a fogadása, mert Csíkszereda vendégfogadás szempontjából nagyon szerény lehetőségekkel bír, gyakorlatilag már minden hely el van foglalva. Gondolnunk kell arra, hogy például a magyar püspöki kart mindenképpen meg kell hívni, aztán lesznek ökumenikus vendégek, a romániai püspöki kar, a testvéregyházak képviselői, és sorolhatnám tovább, és ezek a meghívások azt a kötelezettséget is hordozzák, hogy ellátást, szállást kell biztosítani. És máris tágítani kell a kört Tusnádfürdő, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, akár Kézdivásárhely fele, ahová majd megfelelő járművekkel szállítani kell el-vissza ezeket a vendégeket, mert Csíkszeredában nem lehet ennyit elszállásolni.

A pápai prelátus szerint ötszázezer ember érkezése várható Csíksomlyóra Ferenc Pápa látogatásakor.