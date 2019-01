2 perc alatt leállnak a végtagok, 10 percen belül elájul az ember a fagyos vízben

A vasárnap elhunyt Szombathelyi Tibor rendszeresen fürdött a fagyos tóban, de a szervezet képtelen hozzászokni ilyen körülményekhez.

Mint azt korábban megírtuk, Szombathelyi Tibor, az Élet Iskola alapítója halt meg vasárnap úszás közben Bárdudvarnokon. Az 52 éves férfi léket vágott a jégen, alámerült, de a jég alá szorult, holttestét a parttól 30 méterre, a 6-8 centiméteres jég alatt találták meg a mentőcsapatok.

Szombathelyi Tibor telente is gyakran megmártózott a nyílt vízen. Halála előtt egy héttel még egy videót is feltöltött arról, ahogy a láthatóan fagyos tóban fürdőzve indítja a napot, de a Youtube-csatornáján korábbi felvételek is arról tanúskodnak, hogy rendszeresen megmártózott a hideg vízben.

Dr. Pető Zoltán, a szegedi Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály osztályvezető egyetemi docense a 24.hu megkeresésére elmondta, a jeges fürdőzésnél néhány pillanat elég, hogy a merülés jóvátehetetlenné váljon.

Amikor az ember hirtelen hideg vízbe ugrik, hidegsokkos reakció lép fel, amely egy nagy levegővétellel, majd kontrollálhatatlan, ziháló légzéssel jár. Ez ájulást és izomgörcsöket okozhat, ami bizonyos esetekben végzetes is lehet. Emellett a fagyos víz hatására a bőr erei összehúzódnak, ezáltal emelkedik a vérnyomás, ami szívritmus-zavart és eszméletvesztést eredményezhet

– fogalmazott az orvos, hangsúlyozva, hogy a konkrét esetről nem állnak rendelkezésére részletek, de az áldozatot és családját nagyon sajnálja.

Dr. Pető Zoltán arról is beszélt, ha az emberen nincs védőruha, akkor a 0 Celsius-fokos vízben 1-2 perc alatt leállnak a végtagjai és nem tudja tovább mozgatni azokat:

Egy fagypont körüli hőmérsékletű vízben még a gyakorlottabb, edzettebb embereknél is pár perc alatt csökken a gondolkodáskészség, 10 percen belül pedig bekövetkezik az ájulás. Minél melegebb vízről beszélünk, annál jobban kitolódik ez az időintervallum, de a baj rendkívül gyorsan megvan, és észrevétlenül tehetetlenné válhat az áldozat.

Az egyetemi docens kiemelte, az embereknél is jelentkezik az úgynevezett búvárreflex, de jóval gyengébb, mint a fókáknál. Ilyenkor a szervezet próbálja a lehető legkevesebb erőforrást felhasználni és lelassul a szívműködésünk. A szívbetegségben szenvedőknél ez beláthatatlan következményekkel járhat.

Arra a kérdésre, hogy a szervezet hozzá tud-e szokni a jeges fürdőzéshez, Dr. Pető Zoltán azt felelte: ez képtelenség. így fogalmazott:

Ha nagyon hozzá lehetne szokni, akkor a rákhalászok sem vennének fel védőruhát az Északi-tengeren. A hidegsokkos választ lehet javítani, de kizárt, hogy a kihűléshez alkalmazkodjunk. Az ember úgy van beállítva, hogy 35 és 39 Celsius-fokos testhőmérséklet között működik tökéletesen. A két értéken kívül már baj van.

Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a kihűléses eseteknél éppen ezért a mentés után biztosítani kell a beteg folyamatos melegítését, ugyanis 35 Celsius-fokos testhőmérséklet alatt szervezet már nem tudja önmagától visszamelegíteni azt.

Dr. Pető Zoltán felhívta mindenki figyelmét, hogy a szaunázás és a jeges fürdőzés sem javasolt egyedül, mert egy pillanat elég ahhoz, hogy végzetes esemény következzen be.