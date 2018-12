A lezárt sávban énekelték a himnuszt a tüntetők a magyar-szlovák határnál

Délután 2 óra után elkezdődött a Komjáthi Imre MSZP-alelnök által szervezett polgári engedetlenségi akció Bánrévénél, ahol a pártok, szakszervezetek és civil szervezetek összefogva zárják le a magyar-szlovák határ Szlovákiába menő oldalát.

A szocialista politikus egy órán belül többször is élő adásban jelentkezett be a helyszínről. Mint mondta, rettenetesen hideg van, de nagyon lelkesek az aktivisták. Ott van a Momentum, az LMP, az MSZP és a Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet is. A rendőrökkel megbeszélték a demonstráció lényegét, és semmiféle atrocitásra nem számítanak.

A polgári engedetlenségi akcióval azt üzenik honfitársaiknak, hogy így is lehet tiltakozni, és amikor a diktatúra már nyílt, akkor kötelesség ellenállni.

Polgári engedetlenség. Közzétette: Komjáthi Imre – 2018. december 17., hétfő

Komjáthi aztán leélőzte azt is, hogy közösen eléneklik a himnuszt.

Tesszük, amit a szívünk diktál. Közzétette: Komjáthi Imre – 2018. december 17., hétfő