A szakértői vélemény szerint ketten erőszakoskodhattak a ceglédi kislánnyal

Nem egyedül, hanem egy ismerősével együtt erőszakolhatta meg 4 éves kislányát a Cegléden élő román férfi – ez derült ki abból a szakértői véleményből, ami alapján péntek délután letartóztatták a kétgyermekes apát.

– mondta lapunknak Tímár Mátyás, az erőszakkal gyanúsított férfi ügyvédje.

Elmondása szerint a szakértői vélemény után még egyszer kihallgatták kislány nagybátyját és a nagyapját. Ám nem merült fel olyan gyanú, hogy közük lehet az erőszakhoz. Az ügyvéd azt mondta:

Elkészült a DNS- vizsgálatok eredménye. Az apa, a nagypapa és a nagybácsi esetében is negatív lett. Nem találtak olyan nyomot a kislányon, ami alapján a három férfi közül bármelyik köthető lenne a bűncselekményhez. Ügyfelem részletes vallomást tett, elmondta, hogy mit csinált aznap. Továbbra is azt állítja, hogy baleset történt. Ezután meghallgatták a kislány anyukáját is, ő is ezt állította.