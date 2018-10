Basky személyes adatait kéri a rendőrség a Kétfarkú Kutya Párttól

A VIII. kerületi rendőrkapitányságtól kapott levelet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amiben a következőt írja a rendőrség:

“Hatóságomnál tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárás indult ismeretlen személy ellen, aki 2018.06.30. napon a Budapest, I. kerület Hattyú utca – Erőd utca kereszteződésében kb 25 nm területen az útfelületre egy zebrát ábrázoló mintát festett az aszfaltra.

Az internetes adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt oldalán szerepel a kép, melyen aláírásképpen a “BASKY” valamint a megjegyzésben is látható: “Magyar Kétfarkú Kutyapárt Basky volt!” Kérném, hogy a “basky” nevű természetes személy adatait, elérhetőségeit hatóságom rendelkezésére bocsátani szíveskedjen.”

Az Index beszámolója szerint Basky akkor vált országszerte ismert névvé, amikor Belvárosban, a Dob és a Rumbach Sebestyén utca sarkán megjelent egy, a híres Banksy művész stílusát idéző graffiti, amely Orbán Viktort ábrázolta Thomas, a gőzmozdony tetején kucorogva. A stílusutánzat rövid ideig sokakat megtévesztett, még hivatalos képviselete is foglalkozott a képpel, jelezve, hogy ez nem egy valódi Banksy alkotás.

A Kétfarkú Kutya Párt végül magára vállalta az akciót, és egy videóban be is mutatta, hogyan készült a kép, amit egyébként nagyon gyorsan el is távolítottak a belvárosi közterületről.

A Kétfarkúak meg is válaszolták az adatkérést a rendőrségnek:

Basky kb .170 cm magas, sovány testalkatú, különös ismertetőjegye: nem ismerjük. Vagy lehet hogy ő az a csávó, akit múltkor hátulról láttunk, épp elmenni sörért, aztán nem jött vissza?